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Европейский раскол: раскрыт план США по уничтожению ЕС изнутри

3:37
Силовые структуры » Военные новости

Расклад сил в Евросоюзе меняется стремительно.

Флаг ЕС
Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Флаг ЕС

По мнению Алексея Пушкова, члена конституционного комитета Совета Федерации, в недрах ЕС формируется влиятельное крыло политиков, которые готовы идти на сближение с президентом США Дональдом Трампом. И это не просто новая дипломатическая веяние — это полноценный вызов леволиберальной элите, десятилетиями задававшей тон в европейской политике.

Поводом для таких выводов стала недавняя поездка премьер-министра Италии Джорджии Мелони в Вашингтон и её тёплые переговоры с Трампом. Пушков подчёркивает: Мелони, как лидер правой партии "Братья Италии", возглавила правительство правоконсервативных сил не случайно. Она открыто выступает против политики "открытых дверей" (то есть бесконтрольного приёма мигрантов), сомневается в необходимости форсированного перевооружения Европы и, главное, не горит желанием превращать ЕС в военный блок по типу НАТО. И именно эти позиции нашли живой отклик у Трампа.

По мнению российского сенатора, европейские левые сейчас в тревоге не зря. Мелони фактически перехватила инициативу у Урсулы фон дер Ляйен и её команды, которые привыкли говорить с Америкой от имени всего Евросоюза.

Трамп, как известно, Еврокомиссию в упор не видит — он договаривается только с лидерами национальных государств, а не с брюссельскими бюрократами. И это, по словам Пушкова, плохая новость для ЕС как союза: чем дальше, тем больше ключевые решения будут приниматься не в кулуарах ЕС, а в столицах крупных держав.

Саммит Мелони — Трамп примечателен ещё и программным заявлением итальянского премьера. Она фактически перефразировала знаменитый лозунг Трампа "Сделаем Америку снова великой!", предложив сделать "Запад снова великим" — и вместе с США, конечно же. Это не просто дипломатическая реверанс: это политический месседж всей европейской консервативной аудитории.

Пока фон дер Ляйен сетует, что "Запад в привычном смысле уже не существует", Мелони делает ставку на обратное: давайте восстановим былую мощь, но не на базе "новых ценностей" брюссельских элит (тут Пушков не без ехидства поминает берлинских и парижских транс-активистов*), а на фундаменте консервативной идеологии Трампа — Джей Ди Вэнса.

Фактически Европа встала на распутье. С одной стороны — либеральная элита ЕС, которая видит мир через призму прав человека, глобализации и толерантности. С другой — набирающее силу протрамповское лобби, готовое идти путём суверенитета, традиционных ценностей и жёсткой прагматики. И Джорджия Мелони сейчас — лицо этого движения. Если раньше проамериканская группа в ЕС была маргинальной, то теперь, с возвращением Трампа в Белый дом (или даже без оного), она может стать новой политической реальностью.

И здесь России важно не ошибиться с прогнозами. Пока Москва критикует Брюссель в унисон с Трампом (и Мелони), надо понимать: раскол внутри ЕС будет только углубляться. Кому выгодно такое противостояние — Вашингтону, безусловно. Но и у Кремля появляется шанс вести партикулярные переговоры (с Парижем отдельно, с Берлином отдельно, с Варшавой отдельно), вместо того чтобы торговаться с единой, но слабой брюссельской машиной.

Движение признано экстремистским и запрещено в России.

Уточнения

Джо́рджа Мело́ни — итальянский политический и государственный деятель, первая в истории женщина на посту председателя Совета министров Италии с 22 октября 2022 года, бывший министр по делам молодёжи в четвёртом правительстве Сильвио Берлускони (2008—2011). 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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