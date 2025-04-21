Воинская справедливость: Путин подписал важнейший закон о бойцах СВО

Владимир Путин подписал важный федеральный закон, который кардинально меняет статус тысяч российских военнослужащих, добровольцев и силовиков, участвовавших в событиях на территориях, прилегающих к зоне спецоперации.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Половодов (Yevgeny Polovodov), https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Солдат

С этого момента они официально признаются ветеранами боевых действий — с вытекающими отсюда льготами, гарантиями и знаками внимания от государства. Соответствующий документ уже опубликован на портале правовой информации.

Фактически Кремль закрыл вопрос, который годами обсуждался в Минобороны, МВД и Госдуме: теперь любой военнослужащий (в том числе уже уволенный в запас), сотрудник Росгвардии, МЧС, ФСИН, прокуратуры и Следственного комитета, получивший ранение или инвалидность в ходе отражения "вооружённого вторжения" или "вооружённой провокации" на границе, автоматически приравнивается к ветеранам. Это касается не только кадровых военных, но и полицейских, пожарных, тюремщиков — всех, кто был брошен на передовую в самые горячие точки.

Но главное новшество закона — легализация добровольцев. Люди, вступившие в народные дружины и добровольческие формирования (помним знаменитые ЧВК "Вагнер", "РСБ-Групп" и прочие структуры), теперь официально признаются участниками боевых действий.

Если раньше их статус оставался серой зоной (формально они не числились в армии, но фактически воевали наравне с регулярными частями), то Путин одним росчерком пера дал им право на льготы, компенсации и звание ветерана. Это важнейший шаг: фактически государство задним числом признало героями всех, кто без лишних вопросов пошёл в самое пекло.

Что конкретно это даёт новым ветеранам? Пособие, дополнительные выплаты, налоговые льготы, первоочередное обеспечение жильём, бесплатный проезд, медали и ордена — всё то, что годами получали лишь участники "официальных" войн (Афганистан, Чечня, Сирия). Теперь этот список расширен на сотни тысяч человек, чьи имена, возможно, никогда не появятся в сводках новостей, но подвиг которых государство официально признаёт.

Фактически Путин запустил механизм социальной реабилитации тех, кто отдал здоровье, а порой и жизнь за "интересы государства", пусть даже это и не афишировалось на всю страну. И здесь скрыт ещё один важный сигнал: власть не забыла своих, даже если они действовали вне штатных структур. Добровольцы, ополченцы, частные военные компании — теперь они не просто гражданские лица, а люди с боевым опытом, заслужившие уважение и поддержку от государства.

Уточнения

Влади́мир Влади́мирович Пу́тин (род. 7 октября 1952, Ленинград, СССР) — российский государственный и политический деятель.

