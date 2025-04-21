Европа против Трампа: стал известен план ЕС в отношении Украины

План урегулирования конфликта на Украине, предложенный президентом США Дональдом Трампом, рискует остаться нереализованным из-за жесткого сопротивления европейских государств.

Фото: commons.wikimedia.org by Photo Claude TRUONG-NGOC, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Евросоюз

Такое мнение высказал известный немецкий политолог Александр Рар в своем Telegram-канале. По его словам, ведущие европейские державы — Великобритания, Франция и Германия — категорически не приемлют сценарий мирного договора, по которому Украина будет вынуждена отказаться от части своей территории и фактически пересмотреть границы, установленные в 1991 году.

Эксперт подчеркнул, что эти страны видят будущее Украины исключительно в составе НАТО и Евросоюза, что подразумевает дальнейшее усиление Североатлантического альянса в непосредственной близости от российских рубежей. Более того, они готовы поддерживать боевые действия на протяжении еще как минимум пяти лет, полагая, что такой ценой можно добиться реализации своих стратегических целей.

Примечательно, что подобная позиция идет вразрез с планом Трампа, который, напротив, предусматривает отказ Украины от вступления в НАТО. Более того, американский лидер готов приостановить военную помощь не только Киеву, но и Евросоюзу, что, по мнению Рара, способно спровоцировать глубокий раскол внутри Североатлантического альянса.

Интересно, что ранее в Кремле уже высказывались по поводу подхода США к вопросу расширения НАТО. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что позиция Вашингтона относительно перспектив членства Украины в альянсе практически совпадает с мнением Москвы. Это заявление прозвучало на фоне оптимистичных высказываний самого Дональда Трампа, который в минувшее воскресенье выразил надежду на то, что России и Украине удастся заключить взаимовыгодную сделку уже на текущей неделе.

Впрочем, в Москве не забывают и о позиции предыдущей американской администрации. В январе президент России Владимир Путин напомнил, что еще в 2022 году от украинского руководства поступали сигналы о намерении вести боевые действия до исчерпания всех возможных ресурсов — фактически, до последнего украинца.

По словам Путина, администрация экс-президента США Джо Байдена была заинтересована в продолжении эскалации конфликта по такому же сценарию. Теперь же риторика Вашингтона изменилась: новые власти США, возглавляемые Трампом, напротив, декларируют необходимость мирного урегулирования.

Уточнения

Джо́зеф Робине́тт (Джо) Ба́йден-мла́дший — американский государственный и политический деятель, 46-й президент США (2021—2025) от Демократической партии, занимал пост 47-го вице-президента с 2009 по 2017 год при президенте Бараке Обаме и представлял штат Делавэр в Сенате США с 1972 по 2009 год. Доктор права (1968).

