Бахнем, и не раз: пророческая фраза из ДМБ актуальна до сих пор

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Иван Охлобыстин, актер культового фильма "ДМБ", поделился с РИА Новости своим наблюдением о неожиданно долгой жизни одной из самых знаменитых фраз картины.

Фото: flickr.com by National Museum of the U.S. Navy, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ракета

Реплика "Бахнем! Обязательно бахнем, и не раз. Весь мир в труху. Но потом…" стала не просто крылатым выражением — она глубоко укоренилась в массовом сознании. По мнению Охлобыстина, эта фраза приобрела такую популярность, что теперь используется даже в дискуссиях за рубежом, в том числе и на Украине.

Фильм "ДМБ", снятый Романом Качановым* — режиссером, ныне включенным в российский реестр иноагентов, — вышел в свет в 2000 году и моментально обрел статус культового. С тех пор прошло более двух десятилетий, но отдельные цитаты из ленты продолжают жить своей жизнью.

Охлобыстин, внимательно следящий за современными дебатами, с удивлением констатирует: знаменитое "бахнем" звучит едва ли не в каждой второй передаче на "вражеских" каналах. Это свидетельствует о том, что фразеологизм не только глубоко проник в народную речь, но и стал понятным даже оппонентам.

Интересно, что сам Иван Охлобыстин сегодня вновь обращается к темам, волнующим общество. На этот раз он снялся в художественном фильме "Алдан", посвященном событиям специальной военной операции (СВО).

Картина выйдет в российский прокат 1 мая и обещает стать заметным событием весны. Сюжет ленты завязан на судьбах реальных героев нашего времени. Главный персонаж — предприниматель из Якутии с позывным "Алдан", чья жизнь круто меняется после трагической гибели дочери-волонтера в результате удара по мирным жителям Запорожья. Пытаясь найти смысл в происходящем, он отправляется на фронт в качестве медика. Однако уже в первом бою Алдан получает контузию, которая неожиданно открывает в нем необычные способности.

* Включен в реестр иноагентов.

Уточнения

Ива́н Ива́нович Охлобы́стин — советский и российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, драматург, журналист, писатель.

