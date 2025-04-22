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Оскверненная святыня: ВСУ превратили храм в опорный пункт

Силовые структуры » Военные новости

В ходе продолжающихся боевых действий в Курской области произошло значимое событие: военнослужащие группировки войск "Север" освободили от украинских формирований уникальный исторический памятник — Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в селе Горналь Суджанского района.

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Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
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Как сообщают РИА Новости, эта древняя обитель стала для ВСУ настоящим бастионом, превращенным в хорошо укрепленную боевую позицию.

По информации от военных, монастырь занимал ключевое место в оборонительной стратегии украинской стороны в данном секторе фронта. Его архитектурные особенности — мощные стены и развитая система подземных помещений — сделали его идеальным опорным пунктом для ведения долговременной обороны. Именно поэтому командование ВСУ приняло решение использовать Свято-Николаевский монастырь как один из главных узлов сопротивления в районе Горналя.

Еще до официального объявления об освобождении обители источники в группировке войск "Север" рассказывали о хитроумном замысле украинских военных. Оценив фортификационный потенциал монастыря, ВСУ фактически превратили его в настоящую крепость.

Толстые каменные стены и глубокие подвалы позволяли не только надежно укрывать личный состав, но и организовывать круговую оборону с максимальной эффективностью. Таким образом, многовековая святыня на время стала частью боевых действий, а не символом духовного мира.

Фактическое подтверждение освобождения монастыря поступило во вторник, 22 апреля. Информацию об этом распространили военные представители группировки "Север", подчеркнув, что взятие этого укрепленного пункта серьезно подорвало оборонительные возможности украинских сил в Суджанском районе. Теперь, когда Горнальский монастырь вновь находится под российским контролем, можно говорить не только о военной, но и о символической победе — возвращении святыни к мирной жизни.

Освобождение монастыря от украинской оккупации открывает новую страницу в истории этого древнего места. Есть надежда, что многовековые стены, повидавшие немало исторических событий, вновь станут местом духовного притяжения, а не площадкой для вооруженных столкновений.

Уточнения

Горналь — село в Суджанском районе Курской области. Входит в состав Гуевского сельсовета.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Молитва сквозь бой: монастырь в Горнале вернули, но какой ценой
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