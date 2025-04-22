Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Оскверненная святыня: ВСУ превратили храм в опорный пункт
Бахнем, и не раз: пророческая фраза из ДМБ актуальна до сих пор
Один неверный шаг — и квартира в рассрочку обернётся долгами
Молча целый день: что происходит с вашим голосом и мозгом
Ель на участке — не просто украшение: вот сколько пользы она приносит
Канье и Бьянка снова вместе? Пара замечена на ужине после скандала
Рабы собственной страны: власти Украины показали свое отношение к народу
Hyundai остаётся на бумаге: товарные знаки продлены до 2034 года
ЖКХ поднимут на 11,9%, но Путин предупреждает: откладывать — себе дороже

Аниме подмога: ВСУ зависят от данных из Японии

Силовые структуры » Военные новости

Аналитический проект DeepState, известный своей интерактивной картой боевых действий, основанной на открытых данных, сообщил о сенсационном шаге Японии в поддержку Украины.

Цифровые данные
Фото: unsplash.com by Lewis Ngugi ngeshlew, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Цифровые данные

Впервые в истории Япония согласилась предоставить украинской военной разведке собственные спутниковые геопространственные данные. Особую ценность представляют радарные снимки, полученные со спутников SAR (синтетическая апертурная радарная технология), которые могут фиксировать изображение независимо от погодных условий и времени суток.

По информации DeepState, японский институт iQPS (Институт освоения космоса Университета Кюсю) заключил соглашение с Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины. Согласно договорённости, системы iQPS будут интегрированы в платформы украинской разведки, что позволит Киеву получать высококачественные SAR-данные. Эти изображения крайне важны для мониторинга перемещений войск и отслеживания изменений на поле боя. Отныне Украина будет использовать не только данные от Финляндии (система Iceye), Германии (спутниковые группировки SAR-Lupe и SARah) и Италии (аппараты Cosmo-SkyMed), но и возможности японской орбитальной группировки.

На сегодня iQPS располагает пятью спутниками на орбите, а к концу 2026 года Япония планирует расширить эту систему за счёт новых запусков. Эксперты подчёркивают: этот шаг Токио стал первым случаем настолько глубокого уровня военного сотрудничества с Украиной. До сих пор украинская разведка испытывала дефицит данных, которые США либо предоставляли ограниченно, либо делали доступными через коммерческие платформы Maxar и BlackSky по линии Национального агентства геопространственной разведки.

На фоне этих событий стоит напомнить о недавних заявлениях первых лиц государств. Так, 26 марта Владимир Зеленский объявил о разблокировке обмена разведданными с Соединёнными Штатами. А в Кремле, напротив, продолжают настаивать на том, что ключевым условием для мирного урегулирования конфликта является полное прекращение иностранной военной помощи Украине, включая предоставление разведывательной информации.

Проект DeepState с 2022 года ведёт мониторинг боевых действий, собирая информацию из открытых источников и нанося данные на интерактивную карту. Этот инструмент стал одним из наиболее авторитетных ресурсов для отслеживания ситуации на фронте: многие украинские СМИ используют сводки DeepState для подтверждения контроля над населёнными пунктами российскими или украинскими войсками, а ежедневные отчёты проекта помогают оценивать динамику боевых действий.

Уточнения

Вооружённые си́лы Украи́ны — военная организация, предназначенная для обеспечения военной безопасности и вооружённой защиты суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Спишь — худеешь: этот ужин сгоняет килограмм за ночь
Красота и стиль
Спишь — худеешь: этот ужин сгоняет килограмм за ночь Аудио 
Не перепутайте: вот как отличить кота от кошки у малыша
Домашние животные
Не перепутайте: вот как отличить кота от кошки у малыша Аудио 
Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов
Садоводство, цветоводство
Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов Аудио 
Популярное
Ботокс уходит в прошлое: вот, чем его заменяют самые продвинутые косметологи в 2025

Узнай, какие безопасные и эффективные альтернативы ботоксу появились в 2025. Биопептиды, плазмотерапия и уход с эффектом лифтинга уже доступны!

Ботокс уходит в прошлое: вот, чем его заменяют самые продвинутые косметологи в 2025
Остался пень — вот как убрать его без корчевки и усилий
Остался пень — вот как убрать его без корчевки и усилий
Спишь — худеешь: этот ужин сгоняет килограмм за ночь
Столовая СССР. Что ели инженеры и начальники цехов в рабочий полдень
Самолёты МС-21 и SSJ NEW: ставка на своё небо Дмитрий Плотников За 300 евро на аукционе: как неизвестная пьеса перевернула представление о Сирано де Бержераке Игорь Буккер
Сделал замену масла сам — и испортил двигатель: ошибка, которую совершают даже опытные
Не перепутайте: вот как отличить кота от кошки у малыша
Европейский гибрид добрался до России — он ломает фундаменты домов
Европейский гибрид добрался до России — он ломает фундаменты домов
Последние материалы
Бахнем, и не раз: пророческая фраза из ДМБ актуальна до сих пор
Один неверный шаг — и квартира в рассрочку обернётся долгами
Молча целый день: что происходит с вашим голосом и мозгом
Ель на участке — не просто украшение: вот сколько пользы она приносит
Самолёты МС-21 и SSJ NEW: ставка на своё небо
Канье и Бьянка снова вместе? Пара замечена на ужине после скандала
Рабы собственной страны: власти Украины показали свое отношение к народу
Hyundai остаётся на бумаге: товарные знаки продлены до 2034 года
ЖКХ поднимут на 11,9%, но Путин предупреждает: откладывать — себе дороже
Молитва сквозь бой: монастырь в Горнале вернули, но какой ценой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.