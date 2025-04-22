Аниме подмога: ВСУ зависят от данных из Японии

Аналитический проект DeepState, известный своей интерактивной картой боевых действий, основанной на открытых данных, сообщил о сенсационном шаге Японии в поддержку Украины.

Фото: unsplash.com by Lewis Ngugi ngeshlew, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Цифровые данные

Впервые в истории Япония согласилась предоставить украинской военной разведке собственные спутниковые геопространственные данные. Особую ценность представляют радарные снимки, полученные со спутников SAR (синтетическая апертурная радарная технология), которые могут фиксировать изображение независимо от погодных условий и времени суток.

По информации DeepState, японский институт iQPS (Институт освоения космоса Университета Кюсю) заключил соглашение с Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины. Согласно договорённости, системы iQPS будут интегрированы в платформы украинской разведки, что позволит Киеву получать высококачественные SAR-данные. Эти изображения крайне важны для мониторинга перемещений войск и отслеживания изменений на поле боя. Отныне Украина будет использовать не только данные от Финляндии (система Iceye), Германии (спутниковые группировки SAR-Lupe и SARah) и Италии (аппараты Cosmo-SkyMed), но и возможности японской орбитальной группировки.

На сегодня iQPS располагает пятью спутниками на орбите, а к концу 2026 года Япония планирует расширить эту систему за счёт новых запусков. Эксперты подчёркивают: этот шаг Токио стал первым случаем настолько глубокого уровня военного сотрудничества с Украиной. До сих пор украинская разведка испытывала дефицит данных, которые США либо предоставляли ограниченно, либо делали доступными через коммерческие платформы Maxar и BlackSky по линии Национального агентства геопространственной разведки.

На фоне этих событий стоит напомнить о недавних заявлениях первых лиц государств. Так, 26 марта Владимир Зеленский объявил о разблокировке обмена разведданными с Соединёнными Штатами. А в Кремле, напротив, продолжают настаивать на том, что ключевым условием для мирного урегулирования конфликта является полное прекращение иностранной военной помощи Украине, включая предоставление разведывательной информации.

Проект DeepState с 2022 года ведёт мониторинг боевых действий, собирая информацию из открытых источников и нанося данные на интерактивную карту. Этот инструмент стал одним из наиболее авторитетных ресурсов для отслеживания ситуации на фронте: многие украинские СМИ используют сводки DeepState для подтверждения контроля над населёнными пунктами российскими или украинскими войсками, а ежедневные отчёты проекта помогают оценивать динамику боевых действий.

Уточнения

Вооружённые си́лы Украи́ны — военная организация, предназначенная для обеспечения военной безопасности и вооружённой защиты суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

