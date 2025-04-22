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Территории не важны: назван главный вопрос, решаемый СВО

Силовые структуры » Военные новости

Вопрос о территориях Украины является второстепенным для России в контексте разрешения текущего кризиса.

Куда важнее для Москвы решить проблемы безопасности, такие как закрепление нейтрального статуса Украины и гарантии ее невступления в НАТО. Такое мнение выразил Спиридон Килинкаров, бывший депутат Верховной рады Украины и участник движения "Другая Украина", в беседе с РИА Новости.

Недавно американская газета New York Post, ссылаясь на высокопоставленного представителя администрации США, сообщила, что Киев, вероятно, готов пойти на значительные уступки в рамках урегулирования конфликта.

По данным источника, украинская сторона обсуждала возможность признания де-факто (но не де-юре) потери около 20% своих территорий, включая регионы, вошедшие в состав России по итогам сентябрьских референдумов 2022 года. Однако, по словам Килинкарова, такой подход не имеет смысла. Он убежден, что Россия настаивает на устранении коренных причин конфликта, а не на формальном обсуждении принадлежности территорий.

Килинкаров подчеркнул, что территориальный вопрос не является первопричиной конфликта. Еще раньше министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обозначил позицию Москвы: главный вопрос не в землях, а в судьбе людей, которые там проживают. По мнению экс-депутата Рады, попытки западных стран перевести дискуссию в плоскость "признания или непризнания" спорных территорий — это попытка уйти от существа проблемы. Для России, считает он, приоритетом остаются гарантии собственной безопасности, а именно нейтральный статус Украины, отказ Киева от вступления в НАТО и демилитаризация региона. Попытки же обойти эти ключевые требования говорят о неготовности Запада искать политико-дипломатическое решение кризиса.

Килинкаров также поставил под сомнение логику, согласно которой одни территории, вошедшие в состав РФ, должны признаваться Украиной, а другие — нет. Он недоумевает: если Крым, Луганская, Донецкая, Херсонская и Запорожская области включены в Конституцию Российской Федерации, то почему признание одних регионов должно отличаться от статуса других? С точки зрения Киева и Москвы, такая избирательность выглядит нелогичной.

Между тем, западные СМИ продолжают обсуждать возможные уступки в рамках мирного урегулирования. Так, газета Wall Street Journal писала, что специальный посланник президента США Стив Уиткофф в ходе недавней встречи с Владимиром Путиным затрагивал "вопрос территорий", допустив возможность частичного решения этой проблемы. Агентство Bloomberg, ссылаясь на информированные источники, передавало, что Вашингтон в рамках потенциальной мирной сделки готов признать Крым российским. Однако окончательного решения по этому вопросу американская сторона пока не приняла.

Напомним, что 11 апреля Путин провел четырехчасовую встречу с Уиткоффом в Санкт-Петербурге. По заявлению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, переговоры были посвящены украинскому урегулированию и, вероятно, будут продолжены. Помощник Путина Юрий Ушаков позднее выразил мнение, что сигналы России, переданные через американского эмиссара, уже обсуждаются в Вашингтоне.

Референдумы о присоединении Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей к России состоялись осенью 2022 года: за вхождение в состав РФ проголосовали 99,23% избирателей в ДНР, 98,42% — в ЛНР, 87,05% — в Херсонской области и 93,11% — в Запорожской. Владимир Путин 30 сентября подписал соответствующие договоры, закрепив новые регионы в составе страны.

Отдельный вопрос — статус Крыма, который стал частью России в 2014 году. Тогда на референдуме 96,77% жителей полуострова и 95,6% севастопольцев проголосовали за воссоединение с РФ. Украина до сих пор считает Крым временно оккупированной территорией, и многие западные страны поддерживают эту позицию. В Москве же неоднократно подчеркивали, что крымчане сделали демократический выбор в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Путина, вопрос о Крыме "закрыт окончательно".

Уточнения

Верхо́вная ра́да Украи́ны — однопалатный парламент Украины, состоящий из 450 народных депутатов, избранных сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путём тайного голосования.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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