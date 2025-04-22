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Беги в бункер: ответ России Зеленскому стал известен публике

Силовые структуры » Военные новости

Депутат Госдумы Амир Хамитов из партии "Новые люди" поставил Владимиру Зеленскому неожиданный диагноз: чтобы действительно оградить себя от всего российского, ему пришлось бы добровольно сбежать в бункер.

взрывозащищенная дверь в ядерном бункере Шайенн-Маунтин
Фото: commons.wikimedia.org by USAF photo., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
взрывозащищенная дверь в ядерном бункере Шайенн-Маунтин

По мнению Хамитова, риторика Киева о полном разрыве с Москвой не просто утопична — она смешна, ведь даже самый радикальный отказ от российских товаров и услуг не гарантирует полную изоляцию.

Поводом для такого заявления стало недавнее признание первого замглавы энергетического комитета Верховной рады Алексея Кучеренко. Тот сообщил, что Украина продолжает закупать российский газ, который поступает в Европу через газопровод "Турецкий поток". Хамитов не преминул съязвить: если Зеленский всерьез намерен порвать с Россией, ему мало отказаться от энергоносителей.

Логичным продолжением такой стратегии стало бы пожизненное заточение в подземном бункере, запрет на любую одежду и продукты, в чьем-то производстве косвенно участвовали россияне.

Однако, подчеркнул Хамитов, даже такая крайняя мера не даст стопроцентной гарантии "чистоты". Ведь невозможно застраховаться от ветра, который приносит воздух с российской стороны.

Депутат едко напомнил о старой мудрости: "такой хитрый, что сам себя перехитрил". По его мнению, Зеленский, видимо, наивно полагал, что стоит ему лишь громко заявить о разрыве с Москвой, и весь мир тотчас же исполнит его "капризы". Но реальность, как часто бывает, внесла свои жесткие коррективы.

Хамитов убежден, что Киев ведет игру в противоречия. С одной стороны, украинская власть декларирует полный отказ от российского наследия — будь то энергетика, торговля или культурные связи. С другой — сама же продолжает закупать российский газ, пусть и через европейские схемы поставок.

Уточнения

Госуда́рственная ду́ма Федера́льного собра́ния Росси́йской Федера́ции — нижняя палата Федерального собрания — парламента Российской Федерации.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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