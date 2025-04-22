Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ноутбуки подешевели, как горячие пирожки: гаджеты теряют цену на глазах
Маленький и дрожащий: как помочь чихуахуа чувствовать себя лучше
Пасхальные яйца не пропадут: готовим салат-солнышко из остатков
Эта запеканка с помидорами — идеальный вариант для вечера без суеты
Паровоз, который переносит в прошлое: Velay Express открывает новый маршрут
Ошибки весеннего ухода за чесноком: что может погубить урожай
Капиталы бегут, стройка идёт, рубль качается — квартира стала шахматной фигурой
Эффект фотошопа за 10 секунд: что наносить до тонального крема
Легендарная немецкая марка на грани исчезновения: китайские инвестиции не спасли

Отмена ударов: Россия и ее ответ предложению Киева

0:56
Силовые структуры » Военные новости

В Кремле дали развернутый ответ на инициативу Украины о прекращении ударов по гражданским объектам.

Последствия атаки по объектам критической инфраструктуры
Фото: www.facebook.com by Main Directorate, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Последствия атаки по объектам критической инфраструктуры

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, тема далеко не так однозначна, как ее пытаются представить в Киеве. Владимир Путин накануне подробно разъяснил суть вопроса, подчеркнув главное: деление объектов на гражданские и военные цели не всегда очевидно.

Песков в беседе с журналистами уточнил, что мирное на первый взгляд здание может мгновенно стать законной военной целью, если там, к примеру, проходят совещания командиров или размещаются боевые подразделения. "Гражданский объект" и "военная цель" — понятия не взаимоисключающие, а порой вполне совместимые.

Именно поэтому Москва настаивает на детальном обсуждении всех нюансов, прежде чем говорить о каком-либо "гуманитарном перемирии".

Уточнения

Дми́трий Серге́евич Песко́в — российский государственный деятель.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов
Садоводство, цветоводство
Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов Аудио 
Лук растёт как на дрожжах, если посадить его после этой культуры
Садоводство, цветоводство
Лук растёт как на дрожжах, если посадить его после этой культуры Аудио 
Спишь — худеешь: этот ужин сгоняет килограмм за ночь
Красота и стиль
Спишь — худеешь: этот ужин сгоняет килограмм за ночь Аудио 
Популярное
Ботокс уходит в прошлое: вот, чем его заменяют самые продвинутые косметологи в 2025

Узнай, какие безопасные и эффективные альтернативы ботоксу появились в 2025. Биопептиды, плазмотерапия и уход с эффектом лифтинга уже доступны!

Ботокс уходит в прошлое: вот, чем его заменяют самые продвинутые косметологи в 2025
Остался пень — вот как убрать его без корчевки и усилий
Остался пень — вот как убрать его без корчевки и усилий
Спишь — худеешь: этот ужин сгоняет килограмм за ночь
Столовая СССР. Что ели инженеры и начальники цехов в рабочий полдень
Самолёты МС-21 и SSJ NEW: ставка на своё небо Дмитрий Плотников За 300 евро на аукционе: как неизвестная пьеса перевернула представление о Сирано де Бержераке Игорь Буккер
Сделал замену масла сам — и испортил двигатель: ошибка, которую совершают даже опытные
Не перепутайте: вот как отличить кота от кошки у малыша
Европейский гибрид добрался до России — он ломает фундаменты домов
Европейский гибрид добрался до России — он ломает фундаменты домов
Последние материалы
Маленький и дрожащий: как помочь чихуахуа чувствовать себя лучше
Пасхальные яйца не пропадут: готовим салат-солнышко из остатков
Эта запеканка с помидорами — идеальный вариант для вечера без суеты
Паровоз, который переносит в прошлое: Velay Express открывает новый маршрут
Ошибки весеннего ухода за чесноком: что может погубить урожай
Капиталы бегут, стройка идёт, рубль качается — квартира стала шахматной фигурой
Эффект фотошопа за 10 секунд: что наносить до тонального крема
Легендарная немецкая марка на грани исчезновения: китайские инвестиции не спасли
Соседство, которое кормит: какие овощи усиливают рост друг друга
Освобождение ДНР: войска России продолжают освобождение региона
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.