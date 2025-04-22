Отмена ударов: Россия и ее ответ предложению Киева

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В Кремле дали развернутый ответ на инициативу Украины о прекращении ударов по гражданским объектам.

Фото: www.facebook.com by Main Directorate, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Последствия атаки по объектам критической инфраструктуры

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, тема далеко не так однозначна, как ее пытаются представить в Киеве. Владимир Путин накануне подробно разъяснил суть вопроса, подчеркнув главное: деление объектов на гражданские и военные цели не всегда очевидно.

Песков в беседе с журналистами уточнил, что мирное на первый взгляд здание может мгновенно стать законной военной целью, если там, к примеру, проходят совещания командиров или размещаются боевые подразделения. "Гражданский объект" и "военная цель" — понятия не взаимоисключающие, а порой вполне совместимые.

Именно поэтому Москва настаивает на детальном обсуждении всех нюансов, прежде чем говорить о каком-либо "гуманитарном перемирии".

Уточнения

Дми́трий Серге́евич Песко́в — российский государственный деятель.

