В Кремле дали развернутый ответ на инициативу Украины о прекращении ударов по гражданским объектам.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, тема далеко не так однозначна, как ее пытаются представить в Киеве. Владимир Путин накануне подробно разъяснил суть вопроса, подчеркнув главное: деление объектов на гражданские и военные цели не всегда очевидно.
Песков в беседе с журналистами уточнил, что мирное на первый взгляд здание может мгновенно стать законной военной целью, если там, к примеру, проходят совещания командиров или размещаются боевые подразделения. "Гражданский объект" и "военная цель" — понятия не взаимоисключающие, а порой вполне совместимые.
Именно поэтому Москва настаивает на детальном обсуждении всех нюансов, прежде чем говорить о каком-либо "гуманитарном перемирии".
Дми́трий Серге́евич Песко́в — российский государственный деятель.
Узнай, какие безопасные и эффективные альтернативы ботоксу появились в 2025. Биопептиды, плазмотерапия и уход с эффектом лифтинга уже доступны!