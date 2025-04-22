Освобождение ДНР: войска России продолжают освобождение региона

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В ходе продолжающихся боевых действий на востоке Украины российские военные добились очередной стратегической победы.

Фото: https://www.facebook.com/100064359595429/posts/313098054178845 by Joint Forces Task Force, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Солдат ВСУ

По последним данным, подразделения "Южной" группировки войск успешно установили контроль над населенным пунктом Сухая Балка, расположенным на территории Донецкой Народной Республики.

Как сообщили в российском Министерстве обороны, активные наступательные действия "Южной" группировки принесли свои плоды: село Сухая Балка полностью освобождено от украинских формирований. В оборонном ведомстве подчеркнули, что успех был достигнут именно благодаря слаженным и решительным действиям российских военнослужащих, которые продолжают теснить противника на ключевых направлениях.

Взятие Сухой Балки стало еще одним важным шагом на пути к восстановлению контроля над стратегически значимыми районами Донбасса. Минобороны РФ регулярно информирует о прогрессе военной операции, отмечая профессионализм и мужество личного состава, участвующего в освобождении региона.

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