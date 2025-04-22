В ходе продолжающихся боевых действий на востоке Украины российские военные добились очередной стратегической победы.
По последним данным, подразделения "Южной" группировки войск успешно установили контроль над населенным пунктом Сухая Балка, расположенным на территории Донецкой Народной Республики.
Как сообщили в российском Министерстве обороны, активные наступательные действия "Южной" группировки принесли свои плоды: село Сухая Балка полностью освобождено от украинских формирований. В оборонном ведомстве подчеркнули, что успех был достигнут именно благодаря слаженным и решительным действиям российских военнослужащих, которые продолжают теснить противника на ключевых направлениях.
Взятие Сухой Балки стало еще одним важным шагом на пути к восстановлению контроля над стратегически значимыми районами Донбасса. Минобороны РФ регулярно информирует о прогрессе военной операции, отмечая профессионализм и мужество личного состава, участвующего в освобождении региона.
Министерство обороны Российской Федерации — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в области обороны.
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