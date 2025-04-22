Сдались без боя: ВС РФ в победном наступлении

Недавние события в районе населённого пункта Калиново на территории Донецкой Народной Республики вновь подняли вопрос о боевом духе и профессионализме украинских военных.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Бойцы армии РФ

По мнению командира отделения штурмового отряда 242-го гвардейского мотострелкового полка Южной группировки войск с позывным "Альфа", именно отсутствие сплочённости и военной подготовки стало причиной практически безболезненного освобождения Калиново российскими войсками.

Как рассказал "Альфа" в беседе с РИА Новости, украинские солдаты, которых перебрасывают в зону боевых действий, зачастую не имеют ни малейшего представления о том, что такое настоящая война.

По его словам, среди мобилизованных ВСУ попадаются люди, буквально призванные с улицы, не прошедшие должной армейской подготовки и не понимающие, как действовать в реальных боевых условиях. Именно этим, по мнению российского штурмовика, объясняется крайне слабое сопротивление со стороны ВСУ при освобождении Калиново. Вместо организованной обороны украинские военные фактически капитулировали без серьёзного боя.

"Альфа" провёл параллель с событиями 2023 года, когда ситуация на фронте была иной. В тот период численность личного состава ВСУ в этом секторе была заметно выше, а в первых рядах обороны чаще встречались иностранные наёмники.

Они, как правило, оказывали более ожесточённое сопротивление. Однако в случае с недавними событиями под Калиново всё сложилось иначе: боевой дух украинских частей оказался серьёзно подорван, а уровень подготовки личного состава оставляет желать лучшего.

Напомним, что Министерство обороны Российской Федерации официально сообщило об освобождении Калиново ещё 16 марта. Этот населённый пункт стал очередным в списке территорий ДНР, вернувшихся под контроль российских войск. По мнению экспертов, такие успехи ВС РФ свидетельствуют не только о возросшей эффективности российских военных операций, но и о нарастающих проблемах внутри украинской армии, где дефицит опытных кадров становится всё более ощутимой проблемой.

Уточнения

Кали́ново — село на Украине, находится в Волновахском районе Донецкой области.

