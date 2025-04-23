Обреченный остров: Дания не способна вооружить себя

2:31 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

На фоне растущей напряжённости в Европе датские политики всё чаще говорят о необходимости укрепления обороноспособности страны.

Фото: commons.wikimedia.org by Mstyslav Chernov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Копенгаген, Дания

Однако, по мнению Расмуса Ярлова, депутата и председателя оборонного комитета парламента Дании, достичь полной самостоятельности в сфере производства вооружений его стране не суждено. В недавней публикации на своей странице в соцсетях Ярлов чётко обозначил эту проблему: Дания никогда не сможет обеспечить себя оружием полностью за счёт внутренних ресурсов.

По его словам, маленьким странам НАТО, таким как Дания, объективно не под силу создать самодостаточную военную промышленность. Поэтому Копенгагену неизбежно придётся полагаться на союзников и стратегических партнёров, которые смогут предоставить необходимые вооружения и технологии. Однако, как подчеркнул Ярлов, в сложившихся геополитических условиях рассчитывать на всех прежних друзей уже нельзя.

Особый акцент датский парламентарий сделал на том, что Соединённые Штаты Америки более не воспринимаются им как надёжный источник военной помощи. По мнению Ярлова, США уже нельзя считать среди тех "ближайших союзников", на которых Дания могла бы уверенно опираться в вопросах обороноспособности. Это заявление фактически означает серьёзный пересмотр Копенгагеном своей военной стратегии: если раньше датчане могли быть уверены в американской поддержке, то теперь им придётся искать новые гарантии безопасности среди других членов НАТО.

Эксперты уже комментируют это высказывание как сигнал глубоких изменений в европейской оборонной архитектуре. Если ведущие политики малых стран НАТО начинают сомневаться в готовности США делиться своими военными ресурсами, это может ускорить интеграционные процессы внутри Евросоюза. В частности, не исключено усиление роли Франции и Германии как альтернативных поставщиков вооружения и гарантов безопасности для Восточной Европы.

Впрочем, даже с учётом потенциала европейских партнёров перед Данией по-прежнему стоит сложная задача. Найти надёжного поставщика современных вооружений — лишь полдела; важно ещё договориться о совместных стандартах производства, логистики и оперативного взаимодействия войск. А это требует не только политической воли, но и многолетней координации между армиями разных стран.

Уточнения

Да́ния — государство в Северной Европе, старший член содружества Датского Соединённого королевства, в состав которого также входят Фарерские острова и автономная территория Гренландия.

