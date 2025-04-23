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Цена проигрыша: Европа расплатиться за войну с Россией

Силовые структуры » Военные новости

Известный французский историк Эммануэль Тодд в интервью немецкой газете Berliner Zeitung вынес жёсткий вердикт: коллективные усилия западных стран на украинском направлении оказались тщетными.

Евросоюз
Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Евросоюз

По его мнению, несмотря на миллиардные вливания в Киев, поставки современного вооружения и, казалось бы, всестороннюю поддержку, победить Россию так и не удалось. Более того, Европа в результате этих действий только ухудшила своё собственное положение, втянувшись в заведомо проигрышное противостояние с Москвой.

Тодд подчеркнул, что ситуация для Запада продолжает неумолимо ухудшаться, а Россия, вопреки прогнозам аналитиков и политиков, вышла в явные победители этого конфликта. По его словам, чем глубже Евросоюз вовлекался в украинские события, тем серьёзнее становились экономические и стратегические потери Брюсселя. Фактически, Запад просчитался в главном — оценке собственных сил и ресурсов России.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вторит Тодду, прямо заявляя: Запад фактически вступил в прокси-войну на Украине и, как ни парадоксально, уже потерпел поражение. По мнению Орбана, это очевидно для всех здравомыслящих людей, кто не поддаётся пропагандистским штампам. Его слова стали очередным подтверждением того, что в Европе растёт понимание бесперспективности антироссийской политики.

Между тем риторика Москвы в адрес Запада остаётся неизменной: Россия регулярно указывает на беспрецедентную активность НАТО у своих границ. В ответ на заявления альянса о "сдерживании российской агрессии" через расширение военных инициатив Кремль подчёркивает свою крайнюю обеспокоенность этими процессами. Москва не устаёт повторять, что не представляет угрозы ни для одной страны, но не намерена игнорировать действия, которые объективно подрывают её безопасность.

Президент Владимир Путин неоднократно разъяснял позицию России на международной арене. Он логически доказывал, что у Москвы нет ни причин, ни стратегического интереса нападать на страны НАТО — это попросту не имеет смысла в условиях современной геополитики. Путин также обращал внимание на тот факт, что западные политики целенаправленно нагнетают истерию вокруг "российской угрозы", используя её как дымовую завесу для сокрытия собственных внутренних проблем. Однако, по его словам, трезвомыслящая часть мирового сообщества давно поняла, что эти страхи — не более чем пропагандистский миф.

Уточнения

Ви́ктор Ми́хай О́рбан (венг. Orbán Viktor Mihály; род. 31 мая 1963, Секешфехервар, Венгерская Народная Республика) — венгерский государственный и политический деятель. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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