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Кукольный театр Украина: Россия раскрыла кукловодов Зеленского

2:57
Силовые структуры » Военные новости

Сенатор Алексей Пушков, возглавляющий комиссию Совфеда по информационной политике, выступил с резкой критикой в адрес европейских лидеров, фактически обвинив их в срыве мирных переговоров по Украине.

Евросоюз
Фото: commons.wikimedia.org by Photo Claude TRUONG-NGOC, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Евросоюз

По мнению Пушкова, упорное нежелание Владимира Зеленского идти на компромисс по урегулированию конфликта подпитывается не столько его личной позицией, сколько скрытой поддержкой европейских политиков. Сенатор убежден, что Зеленский играет роль лишь формального лидера процесса, тогда как истинные кукловоды находятся за кулисами — это Эммануэль Макрон, Кир Стармер и другие европейские лидеры, диктующие ему дальнейшие шаги.

По словам Пушкова, такая стратегия Европы выглядит лицемерной и циничной. С одной стороны, Брюссель и страны ЕС на словах ратуют за мирное урегулирование, даже пытаются убедить мировое сообщество в своей поддержке мирных инициатив, например, тех, что озвучивает американский президент Дональд Трамп.

С другой стороны, европейцы продолжают накачивать Украину вооружениями и миллиардами долларов, откровенно стимулируя продолжение боевых действий. Пушков назвал эту тактику двойной игрой, когда за фасадом заявлений о мире скрывается жесткое стремление затянуть конфликт, не допустив его дипломатического разрешения.

На этом фоне последние события вокруг лондонской встречи по Украине выглядят особенно показательно. Во вторник газета Washington Post сообщила, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф отказался от участия в переговорах, которые должны были пройти в британской столице в среду. Источники издания пояснили, что истинный центр обсуждения украинской проблемы смещается в Москву — именно там, по мнению Уиткоффа, сейчас находится "настоящий стол переговоров". Параллельно New York Times написала о том, что госсекретарь США Марко Рубио также отменил свой визит в Лондон. Главная причина — категорический отказ Зеленского признать Крым российской территорией, что является одним из ключевых условий американского плана урегулирования.

Отмена визитов Рубио и Уиткоффа стала сигналом и для других западных политиков. Так, телеканал Sky News сообщил в среду, что главы МИД Франции и Германии, скорее всего, тоже отложили свои поездки в Лондон. Таким образом, провал лондонской встречи стал очевидным еще до ее начала. Европа фактически самоустранилась от процесса, а США остались в подвешенном состоянии — с одной стороны, им нужен мирный процесс для улучшения отношений с Россией, с другой — давление европейских союзников не позволяет Вашингтону сделать решительный шаг навстречу Москве.

Уточнения

Кир Ро́дни Ста́рмер — британский политический и государственный деятель, премьер-министр Великобритании с 5 июля 2024 года, лидер Лейбористской партии с 4 апреля 2020 года. 

Эмманюэ́ль Жан-Мише́ль Фредери́к Макро́н — французский государственный и политический деятель. Действующий президент Франции, верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Франции и князь-соправитель Андорры с 14 мая 2017 года.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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