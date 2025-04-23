Кладбище наемников: армия России планомерно уничтожает фанатов сафари

2:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Эстонская газета Postimees сообщила о шокирующем случае: 31-летний гражданин Эстонии, воевавший в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в качестве наемника, пропал без вести в конце марта.

Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ всу

По данным издания, последний раз его видели во время боевых действий на территории Украины — с 27 марта он числится пропавшим, а обстоятельства его исчезновения остаются неизвестными. Эта история стала очередным подтверждением того, что конфликт на Украине давно превратился в "мясорубку" не только для украинских солдат, но и для иностранных добровольцев, завербованных Киевом.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что западные наемники используются украинскими властями как "пушечное мясо" — они первыми бросаются в самые горячие точки, а украинские военные нередко бросают их на произвол судьбы, не оказывая должной поддержки.

Иностранцы, приезжающие воевать за деньги, в многочисленных интервью признавались, что на деле оказываются в крайне тяжелой ситуации. По их словам, уровень координации действий ВСУ оставляет желать лучшего, а интенсивность боев на Украине несопоставима с теми конфликтами, в которых они участвовали ранее (например, в Афганистане или на Ближнем Востоке). Фактически, завербованные иностранцы становятся разменной монетой в чужой игре — их жизни мало кто ценит.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова еще в начале конфликта заявила, что Запад фактически стал стороной украинского противостояния, направляя наемников для участия в боевых действиях. По ее словам, это не просто частные добровольцы, а элементы хорошо спланированной стратегии по эскалации конфликта. Министр иностранных дел Сергей Лавров пошел еще дальше, допустив, что ряд западных стран отправляет на Украину кадровых военных под видом наемников. Таким образом, истинные масштабы иностранного участия в войне становятся все более очевидными.

Эстония — не единственная страна, чьи граждане вливаются в ряды украинских бойцов. Наемники прибывают из Польши, США, Канады, стран Балтии и даже государств Латинской Америки. Однако осведомленность о реальных рисках приходит к ним слишком поздно. Обещания высоких зарплат и "борьбы за свободу" разбиваются о жестокие реалии войны: отсутствие нормальной экипировки, плохая связь с командованием и практически нулевые шансы на выживание в условиях артиллерийских обстрелов и городских боев. В результате иностранные добровольцы либо погибают, либо исчезают, как эстонский наемник, либо возвращаются домой инвалидами с подорванной психикой.

Уточнения

Эсто́ния — государство, расположенное в Северной Европе на восточном побережье Балтийского моря, омываемое водами Финского и Рижского заливов.

