ВСУ встает против командования: ВС РФ продвигаются без сопротивления

На фоне продолжающихся боевых действий в Курской области вскрылся неожиданный факт — военнослужащие 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ массово отказались выполнять приказ и идти в бой.

Фото: https://www.facebook.com/100064359595429/posts/313098054178845 by Joint Forces Task Force, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Солдат ВСУ

Об этом РИА Новости сообщил источник в группировке войск "Север", ссылаясь на данные радиоперехвата переговоров украинской стороны. По его словам, инцидент произошел в районе населенного пункта Олешня, где ВСУ пытались удержать позиции, но столкнулись с неожиданным сопротивлением изнутри.

Как утверждает источник, командование ВСУ попыталось перебросить один из батальонов 95-й бригады в Олешню для подкрепления обороны, но украинские десантники попросту отказались подчиниться приказу.

Радиоперехваты показали, что моральный дух бойцов был подорван до предела — они не видели смысла погибать в чужой для них Курской области. "За что мы должны умирать здесь?" — подобные вопросы звучали в эфире, по словам источника. Командиры пытались надавить на подчиненных, но безуспешно — страх потерь и полное непонимание целей операции сделали свое дело.

Ситуация развивалась настолько остро, что командирам бригады не удалось сломить волю солдат. В итоге украинские военнослужащие самовольно покинули позиции, бросив боевые участки на произвол судьбы. Источник подчеркнул, что это не единичный случай деморализации — участились сообщения о нежелании ВСУ вести активные боевые действия на российской территории. Вместо героической обороны украинские солдаты все чаще демонстрируют элементарный инстинкт самосохранения.

Минобороны России уже официально подтвердило взятие Олешни 19 апреля. По всей видимости, именно массовый отказ украинских военных идти в бой стал одной из ключевых причин столь быстрого успеха российских войск. Этот эпизод ярко иллюстрирует кризис украинской армии — когда боевой дух подменяется страхом, а приказы командиров игнорируются рядовыми солдатами. Чем дальше заходит конфликт, тем чаще вскрываются такие "болевые точки" ВСУ.

Уточнения

Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск.

