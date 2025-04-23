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Подневольная армия: Запад ответил Киеву по поводу добровольности ВСУ

2:21
Силовые структуры » Военные новости

Британский аналитик Александр Меркурис в недавнем эфире YouTube-канала The Duran подверг жесткой критике украинские власти, указав на полный провал попытки мобилизации молодежи в ряды ВСУ.

ВСУ
Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
ВСУ

Поводом для его заявлений стали данные из офиса Владимира Зеленского, согласно которым кампания по привлечению добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет принесла катастрофический результат — всего 500 человек. По мнению Меркуриса, эта цифра не просто мизерна — она наглядно демонстрирует глубину кризиса украинской армии.

Меркурис не стеснялся в сравнениях, подчеркивая, что 500 новобранцев — это меньше, чем потери ВСУ за один день боев. Таким образом, усилия Киева по пополнению армии фактически сводятся к нулю на фоне ежедневных утрат. Аналитик указал на очевидный дисбаланс сил: если украинская армия с каждым месяцем тает, то российская, напротив, только наращивает мощь. В результате разрыв между сторонами становится все более устрашающим, а шансы Киева на успех — призрачными.

Ситуация выглядит тем более удручающе, что руководство Украины уже отчаялось найти добровольцев и теперь вынуждено прибегать к крайним мерам. В апреле заместитель руководителя офиса Зеленского Павел Палиса выступил с предложением ввести всеобщую воинскую обязанность по образцу Израиля, где военную службу проходят все граждане, включая женщин.

По сути, Киев признал, что без радикальных шагов армия просто перестанет существовать. Однако даже такие жесткие меры могут не принести желаемого результата, учитывая настроения в украинском обществе.

Депутат Верховной рады Руслан Горбенко нарисовал еще более мрачную картину, заявив, что текущая мобилизация (около 10 тысяч человек в месяц) в три раза ниже необходимого показателя. По его словам, Украине нужно минимум 30 тысяч новобранцев ежемесячно, чтобы хоть как-то компенсировать потери. Очевидно, что достичь таких цифр без массовых репрессий и принудительной мобилизации не получится. А это, в свою очередь, грозит социальным взрывом внутри страны.

Уточнения

Вооружённые си́лы Украи́ны (ВСУ; укр. Збройні сили України (ЗСУ)) — военная организация, предназначенная для обеспечения военной безопасности и вооружённой защиты суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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