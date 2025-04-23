Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Взрыв на складе под Владимиром: что известно о пострадавших
Лондонская встреча по Украине сорвалась — США отправляют другой сигнал
Сильные мышцы без перегрузки: что делает креатин и кому он нужен
Шутка о кексах заставила всех задуматься: Аврора Киба ответила на самый неудобный вопрос о её отношениях с Лепсом
Арест в Бишкеке: экс-сотрудницу Русского дома подозревают в вербовке наёмников
Священная гора и бескрайние пляжи: что делает Фуэртевентуру уникальным островом?
Мясо, сок и 15 складок: лепим хинкали, как на Кавказе
Выходка Зеленского: стал известен ответ США на позицию Киева по Крыму
Неофициальное возвращение: Louis Vuitton укрепляет позиции в России

Плата за Украину: Европе конец без поддержки США

3:40
Силовые структуры » Военные новости

Издание Politico бьет тревогу, раскрывая неприглядную правду о военной готовности Европейского союза.

Евросоюз
Фото: commons.wikimedia.org by Photo Claude TRUONG-NGOC, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Евросоюз

По мнению журналистов, в случае серьезного конфликта на континенте Европа окажется в катастрофическом положении, если не будет опираться на военно-логистическую поддержку США. На протяжении десятилетий европейские страны строили свою оборону с расчетом на американский "зонтик" — и теперь это стало ахиллесовой пятой НАТО.

Проблема кроется в транспортной инфраструктуре, большая часть которой до сих пор заточена на прием американских подкреплений с запада на восток, как это было в годы холодной войны. Politico подчеркивает, что без поддержки США переброска европейских войск через континент станет мучительно медленной, неоправданно дорогой и ограниченной множеством логистических барьеров. А в условиях реального кризиса такие задержки могут оказаться не просто неэффективными, а фатальными для европейской безопасности. Иными словами, Европа не способна защитить себя самостоятельно.

Особенно остро стоит вопрос с тяжелой военной техникой. Как пишет Politico, ЕС испытывает жесточайший дефицит транспортных самолетов, грузовых кораблей и спецмашин, необходимых для переброски танков и бронетехники.

Но это лишь верхушка айсберга. Европейские страны также критически зависят от американской разведки, кибербезопасности и систем обнаружения "гибридных угроз". Получается парадоксальная ситуация: НАТО вроде бы позиционирует себя как мощнейший военный блок, но на деле является конструкцией с изъятым каркасом — без США все разваливается.

На этом фоне Еврокомиссия попыталась было выдать желаемое за действительное, представив в марте новую оборонную стратегию под помпезным названием "Перевооружение Европы".

План предусматривал выделение около 800 миллиардов евро в ближайшие четыре года на укрепление европейской обороны и поддержку Украины. Однако из-за протеста ряда стран (в первую очередь тех, кто не хочет лишний раз раздражать Москву) название стратегии пришлось срочно сменить на более нейтральное — "Готовность 2030". Суть от этого не изменилась: Европе обещают военное возрождение, но сроки и объемы финансирования выглядят утопично.

Согласно "Готовности 2030", порядка 650 миллиардов евро страны ЕС должны изыскать из своих бюджетов, еще 150 миллиардов — привлечь в виде кредитов. Еврокомиссия пообещала бюджетные послабления и даже готова перебросить на военные рельсы средства, предназначенные для регионального развития. Главный показатель "успеха" — рост военных расходов стран ЕС до 1,5% ВВП.

Вот только аналитики сомневаются, что эти цифры воплотятся в жизнь. Тем более что риторика НАТО по-прежнему сводится к "сдерживанию российской агрессии" путем расширения присутствия у западных границ РФ.

Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе. Главный месседж России: Западу пора отказаться от курса на милитаризацию Европы и начать воспринимать ее не как поле боя, а как зону совместного развития. Пока же Европа лишь увеличивает ставки в военной игре, не имея ни сил, ни средств, чтобы сыграть партию самостоятельно.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
В поисках дешёвого рая: три города, где реально жить, а не выживать
Туризм
В поисках дешёвого рая: три города, где реально жить, а не выживать Аудио 
На щупе минимум — а в моторе максимум: как водители губят двигатель из-за спешки
Авто
На щупе минимум — а в моторе максимум: как водители губят двигатель из-за спешки Аудио 
Не нарушал, но попался: знаки, по которым ГАИ вычисляет нетрезвых без приборов
Авто
Не нарушал, но попался: знаки, по которым ГАИ вычисляет нетрезвых без приборов Аудио 
Популярное
Нагар, расход и вялая тяга — решается за 2 минуты

Мотору тоже нужно встряхнуться! Почему слишком спокойная езда может навредить вашему автомобилю — и как простая «прожарка» решает целый ряд проблем.

Нагар, расход и вялая тяга — решается за 2 минуты
Пять машин, которым не нужен капитальный ремонт даже спустя 20 лет: движки живут больше 500 тысяч
Пять машин, которым не нужен капитальный ремонт даже спустя 20 лет: движки живут больше 500 тысяч
Полмиллиона на спидометре — и хоть бы хны: двигатели живучие, как тараканы
Когда кошка уходит молча: в каком моменте она осознаёт, что больше не вернётся
Путин рисковал, но разведка доложила точно. Уиткофф едет в Москву за планом Б Любовь Степушова Курская авантюра. Стратегическая ошибка Киева или политический позор? Дмитрий Плотников На краю бездны: только Россия может остановить ядерную войну Юрий Бочаров
Не нарушал, но попался: знаки, по которым ГАИ вычисляет нетрезвых без приборов
Посыпали — и тишина: муравьи убегут к вашим соседям, даже не попрощавшись
На щупе минимум — а в моторе максимум: как водители губят двигатель из-за спешки
На щупе минимум — а в моторе максимум: как водители губят двигатель из-за спешки
Последние материалы
Взрыв на складе под Владимиром: что известно о пострадавших
Лондонская встреча по Украине сорвалась — США отправляют другой сигнал
Путин рисковал, но разведка доложила точно. Уиткофф едет в Москву за планом Б
Европейским компаниям хотят запретить покупать газ в России
Шутка о кексах заставила всех задуматься: Аврора Киба ответила на самый неудобный вопрос о её отношениях с Лепсом
Арест в Бишкеке: экс-сотрудницу Русского дома подозревают в вербовке наёмников
Священная гора и бескрайние пляжи: что делает Фуэртевентуру уникальным островом?
Мясо, сок и 15 складок: лепим хинкали, как на Кавказе
Выходка Зеленского: стал известен ответ США на позицию Киева по Крыму
Плата за Украину: Европе конец без поддержки США
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.