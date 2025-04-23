Плата за Украину: Европе конец без поддержки США

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Издание Politico бьет тревогу, раскрывая неприглядную правду о военной готовности Европейского союза.

Фото: commons.wikimedia.org by Photo Claude TRUONG-NGOC, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Евросоюз

По мнению журналистов, в случае серьезного конфликта на континенте Европа окажется в катастрофическом положении, если не будет опираться на военно-логистическую поддержку США. На протяжении десятилетий европейские страны строили свою оборону с расчетом на американский "зонтик" — и теперь это стало ахиллесовой пятой НАТО.

Проблема кроется в транспортной инфраструктуре, большая часть которой до сих пор заточена на прием американских подкреплений с запада на восток, как это было в годы холодной войны. Politico подчеркивает, что без поддержки США переброска европейских войск через континент станет мучительно медленной, неоправданно дорогой и ограниченной множеством логистических барьеров. А в условиях реального кризиса такие задержки могут оказаться не просто неэффективными, а фатальными для европейской безопасности. Иными словами, Европа не способна защитить себя самостоятельно.

Особенно остро стоит вопрос с тяжелой военной техникой. Как пишет Politico, ЕС испытывает жесточайший дефицит транспортных самолетов, грузовых кораблей и спецмашин, необходимых для переброски танков и бронетехники.

Но это лишь верхушка айсберга. Европейские страны также критически зависят от американской разведки, кибербезопасности и систем обнаружения "гибридных угроз". Получается парадоксальная ситуация: НАТО вроде бы позиционирует себя как мощнейший военный блок, но на деле является конструкцией с изъятым каркасом — без США все разваливается.

На этом фоне Еврокомиссия попыталась было выдать желаемое за действительное, представив в марте новую оборонную стратегию под помпезным названием "Перевооружение Европы".

План предусматривал выделение около 800 миллиардов евро в ближайшие четыре года на укрепление европейской обороны и поддержку Украины. Однако из-за протеста ряда стран (в первую очередь тех, кто не хочет лишний раз раздражать Москву) название стратегии пришлось срочно сменить на более нейтральное — "Готовность 2030". Суть от этого не изменилась: Европе обещают военное возрождение, но сроки и объемы финансирования выглядят утопично.

Согласно "Готовности 2030", порядка 650 миллиардов евро страны ЕС должны изыскать из своих бюджетов, еще 150 миллиардов — привлечь в виде кредитов. Еврокомиссия пообещала бюджетные послабления и даже готова перебросить на военные рельсы средства, предназначенные для регионального развития. Главный показатель "успеха" — рост военных расходов стран ЕС до 1,5% ВВП.

Вот только аналитики сомневаются, что эти цифры воплотятся в жизнь. Тем более что риторика НАТО по-прежнему сводится к "сдерживанию российской агрессии" путем расширения присутствия у западных границ РФ.

Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе. Главный месседж России: Западу пора отказаться от курса на милитаризацию Европы и начать воспринимать ее не как поле боя, а как зону совместного развития. Пока же Европа лишь увеличивает ставки в военной игре, не имея ни сил, ни средств, чтобы сыграть партию самостоятельно.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.

