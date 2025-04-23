Выкашивание рядов ВСУ: российская армия движется вперед

2:15 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российская группировка войск "Запад" продолжает теснить украинские силы на нескольких ключевых участках фронта.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ армия

По данным Минобороны России, за минувшие сутки военные сумели не только улучшить свои позиции, но и нанести серьёзный урон живой силе и технике противника сразу в нескольких районах Харьковской области, а также на территориях ЛНР и ДНР. Массированным ударам подверглись шесть механизированных бригад ВСУ, бригада территориальной обороны и подразделения национальной гвардии Украины.

Основные бои развернулись вблизи населённых пунктов Купянск, Соболевка, Моначиновка, Петропавловка, Паламаревка и Песчаное в Харьковской области. Кроме того, российская армия выдавила противника из районов Райгородки в Луганской Народной Республике и населённых пунктов Кировск и Ямполь в Донецкой Народной Республике. В ходе этих боёв и точечных ударов украинская сторона понесла значительные потери. По оценке российского военного ведомства, ВСУ недосчитались за сутки до 250 военнослужащих — это серьёзный удар по боеспособности бригад, ведущих оборону на этих направлениях.

Особенно заметным стал урон, нанесённый технической оснащённости украинских войск. По данным Минобороны РФ, российская армия уничтожила семь автомобилей, а также несколько единиц тяжёлого вооружения и высокотехнологичных систем, поставленных странами Запада.

В частности, была выведена из строя 155-мм самоходная гаубица Panzerhaubitze 2000 немецкого производства — одна из наиболее современных артиллерийских систем в арсенале ВСУ. Помимо этого, под удар попали американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48, незаменимая для отслеживания позиций российской артиллерии, и сразу две украинские станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) — "Квертус" и "Нота". Кроме того, были ликвидированы три крупных склада боеприпасов, что серьёзно ослабило логистические возможности украинских бригад.

Уточнения

Вооружённые си́лы Украи́ны (ВСУ; укр. Збройні сили України (ЗСУ)) — военная организация, предназначенная для обеспечения военной безопасности и вооружённой защиты суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

