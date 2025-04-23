Эффективная оборона: ВС РФ перемалывают войска противника

2:31 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российская группировка войск "Центр" продолжает методично теснить украинские силы на Донецком направлении.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Армия России

По информации Минобороны России, за минувшие сутки её подразделения не только улучшили занимаемые позиции вдоль линии соприкосновения, но и нанесли ВСУ серьёзные потери в живой силе и технике сразу у восьми населённых пунктов Донецкой Народной Республики. Удары были нанесены по наиболее боеспособным частям украинской армии — среди поражённых частей значатся две механизированные и две штурмовые бригады ВСУ, аэромобильная и егерская бригады, а также специализированная бригада беспилотных систем, штурмовой полк, две бригады морской пехоты и подразделения национальной гвардии Украины.

Бои шли на широком участке фронта — российская армия атаковала позиции противника в районах Красноармейска, Удачного, Муравки, Алексеевки, Гришино, Димитрова, Зверево и Новопавловки. Именно здесь сосредоточились основные силы украинских войск, пытающихся удержать Донецкую область. Однако, судя по сводкам Минобороны РФ, украинская сторона не смогла выдержать натиска: потери ВСУ за сутки составили до 370 военнослужащих. Такие цифры говорят о крайне ожесточённом характере столкновений — фактически, российская армия ежедневно выводит из строя больше личного состава, чем украинское командование успевает восполнить за счёт новых мобилизаций и ротаций.

Особенно чувствительным для ВСУ стал урон по бронетехнике и артиллерии. По данным российского военного ведомства, в ходе боёв и огневой работы были уничтожены два танка, пять боевых бронированных машин (включая американский бронетранспортёр М113 — один из ключевых образцов западной техники на украинской службе), два автомобиля и две артиллерийские установки. Потеря даже единичных танков и БМП на этом участке фронта критична, поскольку бронетехника здесь используется не только для поддержки пехоты, но и как основа мобильных групп, прорывающих оборону. А ликвидация артиллерийских орудий означает, что украинские войска лишаются возможности вести контрбатарейную борьбу и наносить хотя бы точечные удары по российским позициям.

Уточнения

Боевая машина пехоты (БМП) — класс бронированных боевых машин, основным назначением которых является огневая поддержка и транспортировка личного состава отделения стрелков (пехоты) к месту выполнения боевой задачи с возможностью десанта вести огневой бой с машины, повышение его мобильности и защищённости на поле боя в условиях применения противником ядерного оружия и для совместных действий с танками в бою.

