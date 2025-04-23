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Сотни потерь: ВС РФ планомерно ведут уничтожение личного состава ВСУ

Силовые структуры » Военные новости

На Донецком фронте российская группировка войск "Юг" продолжает оказывать мощное давление на украинские силы.

Кладбище ВСУ
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Кладбище ВСУ

По данным российского Минобороны, за минувшие сутки ВСУ понесли серьёзные потери на нескольких ключевых участках в Донецкой Народной Республике. Подразделения "Южной" группировки нанесли точечные удары по формированиям пяти механизированных бригад украинской армии, двух бригад территориальной обороны и одной бригады национальной гвардии. Бои шли сразу в девяти населённых пунктах — Новооленовке, Ульяновке, Часовом Яре, Иванополье, Миньковке, Новой Полтавке, Березовке, Северске и Яблоновке.

Именно здесь, на южных рубежах ДНР, сосредоточились наиболее боеспособные части ВСУ, пытающиеся любой ценой удержать оставшиеся под их контролем территории. Однако российская армия методично выдавливает противника, нанося удары по опорным пунктам и районам сосредоточения войск. По оценке Минобороны России, потери украинской стороны за сутки составили до 335 военнослужащих — это один из самых высоких суточных показателей потерь ВСУ за последнее время на этом участке фронта. Такие цифры свидетельствуют не только о накале боёв, но и о том, что украинское командование продолжает бросать в мясорубку конфликта всё новые и новые подразделения, не добившись ни тактических успехов, ни перелома в свою пользу.

Особенно чувствительными для ВСУ стали потери в технике и вооружении. Согласно данным российского военного ведомства, в ходе боёв и огневых налётов были уничтожены три боевые бронированные машины — важная ударная сила украинских механизированных бригад.

Помимо этого, ВСУ лишились восьми автомобилей, что осложнило логистику и маневрирование войск. Но ещё более значимым стал урон по артиллерийским системам западного производства: украинская армия потеряла два орудия, изготовленных в странах НАТО. Это не просто статистика — речь идёт о тех самых гаубицах и САУ, которые Киев получал в качестве военной помощи от США и Европы для "контрбатарейной борьбы" с российскими войсками. Теперь же ВСУ придётся серьёзно ограничить использование этих систем, а значит, и возможности ответных ударов по российским позициям будут снижены.

Уточнения

Самоходная артиллерийская установка — боевая машина, представляющая собой артиллерийское орудие, смонтированное на самодвижущемся (самоходном) шасси и предназначенное для стрельбы с закрытых позиций и непосредственной огневой поддержки танков и пехоты в бою.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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