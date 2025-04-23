Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мастера боевых действий: весь мир изучает опыт армии России
Стальные птицы России: миллионы БПЛА были направлены в войска
Современная и эффективная: развитие армии России обозначено президентом
Ультиматум Вэнса: стал известен ответ России на заявление вице-президента США
Руки на пульсе: США и Россия обсуждают Украину
Америка не бросит: США все еще не вышли из переговоров по Украине
Столовая СССР: что ела интеллигенция в рабочий полдень
Миротворцы на службе войны: Россия готова ответить на отправку войск на Украину
Мощь русского оружия: незавидная судьба ВСУ в зоне Днепра

Вперед за границы республики! — Армия России выдавливает противника из ДНР

2:41
Силовые структуры » Военные новости

На восточных рубежах Донецкой Народной Республики российская группировка войск "Восток" продолжает методично наращивать своё присутствие, тесня украинские силы всё глубже в оборону.

Бойцы армии РФ
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Бойцы армии РФ

По данным российского военного ведомства, за последние сутки подразделения "Восточной" группировки не только продвинулись вперёд, но и нанесли серьёзный урон по живой силе и технике сразу четырёх ключевых бригад ВСУ — двух механизированных, одной десантно-штурмовой, а также егерской бригады и бригады морской пехоты. Бои шли в районах населённых пунктов Толстой, Вольное Поле, Богатырь и Зеленое Поле, где украинская армия пыталась закрепиться и организовать сопротивление.

Однако российские войска последовательно взламывают оборону противника, заставляя его отступать и бросать укрепления. По оценке Минобороны России, потери ВСУ в этом секторе за сутки составили до 175 военнослужащих — цифра весомая, если учесть, что речь идёт о локальных стычках на относительно небольшом участке фронта.

Помимо людских потерь, украинская армия лишилась и важной техники. В частности, под российскими ударами был уничтожен американский бронетранспортер М113 — один из наиболее распространённых образцов западной бронетехники в арсенале ВСУ. Этот БТР считается относительно защищённым и мобильным средством доставки пехоты, но, как показывает практика, даже он не способен выдерживать точечные удары российской артиллерии и авиации.

Всего же, по данным российского военного ведомства, в ходе боёв ВСУ потеряли, помимо М113, ещё три боевые бронированные машины, три автомобиля и два орудия полевой артиллерии. Особенно болезненной стала утрата последних — речь идёт о тех самых системах, которые ВСУ использовали для обстрелов российских позиций и мирных городов ДНР.

Теперь же украинская сторона лишается возможности вести прицельный огонь по наступающим российским войскам, что серьёзно снижает её оборонительный потенциал. Кроме того, была выведена из строя станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ — это означает, что российские БПЛА и средства связи получили ещё больше свободы действий над полем боя, а украинские военные лишились одного из инструментов защиты от высокоточных ударов.

Пять ключевых слов через запятую:
Восток, ДНР, М113, Минобороны, ВСУ

Уточнения

M113 — бронетранспортёр (БТР) США. Разработан в 1957—1959 годах. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
В поисках дешёвого рая: три города, где реально жить, а не выживать
Туризм
В поисках дешёвого рая: три города, где реально жить, а не выживать Аудио 
Забудьте о стрессе, не разорившись: Болгария открывает двери в мир доступного оздоровительного туризма
Туризм
Забудьте о стрессе, не разорившись: Болгария открывает двери в мир доступного оздоровительного туризма Аудио 
Посыпали — и тишина: муравьи убегут к вашим соседям, даже не попрощавшись
Садоводство, цветоводство
Посыпали — и тишина: муравьи убегут к вашим соседям, даже не попрощавшись Аудио 
Популярное
Нагар, расход и вялая тяга — решается за 2 минуты

Мотору тоже нужно встряхнуться! Почему слишком спокойная езда может навредить вашему автомобилю — и как простая «прожарка» решает целый ряд проблем.

Нагар, расход и вялая тяга — решается за 2 минуты
Пять машин, которым не нужен капитальный ремонт даже спустя 20 лет: движки живут больше 500 тысяч
Пять машин, которым не нужен капитальный ремонт даже спустя 20 лет: движки живут больше 500 тысяч
Полмиллиона на спидометре — и хоть бы хны: двигатели живучие, как тараканы
Когда кошка уходит молча: в каком моменте она осознаёт, что больше не вернётся
Путин рисковал, но разведка доложила точно. Уиткофф едет в Москву за планом Б Любовь Степушова Курская авантюра. Стратегическая ошибка Киева или политический позор? Дмитрий Плотников На краю бездны: только Россия может остановить ядерную войну Юрий Бочаров
Не нарушал, но попался: знаки, по которым ГАИ вычисляет нетрезвых без приборов
Посыпали — и тишина: муравьи убегут к вашим соседям, даже не попрощавшись
На щупе минимум — а в моторе максимум: как водители губят двигатель из-за спешки
На щупе минимум — а в моторе максимум: как водители губят двигатель из-за спешки
Последние материалы
Сотни потерь: ВС РФ планомерно ведут уничтожение личного состава ВСУ
Эффективная оборона: ВС РФ перемалывают войска противника
Ваш кошелёк скажет спасибо: 4 проверенных способа экономить на еде и не оставаться голодным во время путешествий
Украина без промышленности: ВС России уничтожают предприятия ВСУ
Европейский отряд: Польша возглавит армии НАТО на Украине
Сложный выбор, сложные чувства: как пережить усыпление питомца без угрызений совести
Обороты скачут, мотор глохнет: причины, которые не распознаёт даже бортовой компьютер
Кардио, продлевающее жизнь: как двигаться с умом, а не до изнеможения
Рожать выгодно: в России запустили щедрую выплату за рождение детей
Редис за 20 дней: вот какие сорта дают скорый и сочный урожай
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.