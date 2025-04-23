Вперед за границы республики! — Армия России выдавливает противника из ДНР

2:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

На восточных рубежах Донецкой Народной Республики российская группировка войск "Восток" продолжает методично наращивать своё присутствие, тесня украинские силы всё глубже в оборону.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Бойцы армии РФ

По данным российского военного ведомства, за последние сутки подразделения "Восточной" группировки не только продвинулись вперёд, но и нанесли серьёзный урон по живой силе и технике сразу четырёх ключевых бригад ВСУ — двух механизированных, одной десантно-штурмовой, а также егерской бригады и бригады морской пехоты. Бои шли в районах населённых пунктов Толстой, Вольное Поле, Богатырь и Зеленое Поле, где украинская армия пыталась закрепиться и организовать сопротивление.

Однако российские войска последовательно взламывают оборону противника, заставляя его отступать и бросать укрепления. По оценке Минобороны России, потери ВСУ в этом секторе за сутки составили до 175 военнослужащих — цифра весомая, если учесть, что речь идёт о локальных стычках на относительно небольшом участке фронта.

Помимо людских потерь, украинская армия лишилась и важной техники. В частности, под российскими ударами был уничтожен американский бронетранспортер М113 — один из наиболее распространённых образцов западной бронетехники в арсенале ВСУ. Этот БТР считается относительно защищённым и мобильным средством доставки пехоты, но, как показывает практика, даже он не способен выдерживать точечные удары российской артиллерии и авиации.

Всего же, по данным российского военного ведомства, в ходе боёв ВСУ потеряли, помимо М113, ещё три боевые бронированные машины, три автомобиля и два орудия полевой артиллерии. Особенно болезненной стала утрата последних — речь идёт о тех самых системах, которые ВСУ использовали для обстрелов российских позиций и мирных городов ДНР.

Теперь же украинская сторона лишается возможности вести прицельный огонь по наступающим российским войскам, что серьёзно снижает её оборонительный потенциал. Кроме того, была выведена из строя станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ — это означает, что российские БПЛА и средства связи получили ещё больше свободы действий над полем боя, а украинские военные лишились одного из инструментов защиты от высокоточных ударов.

Пять ключевых слов через запятую:

Восток, ДНР, М113, Минобороны, ВСУ

Уточнения

M113 — бронетранспортёр (БТР) США. Разработан в 1957—1959 годах.

