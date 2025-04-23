Недружелюбный Север: ВСУ нашли смерть при прорыве в белгородчину

Российская группировка войск "Север" продолжает держать под ударом украинские силы сразу на двух ключевых направлениях — белгородском и харьковском.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Кладбище ВСУ

По данным российского военного ведомства, за минувшие сутки ВСУ понесли заметные потери в живой силе и технике в Сумской и Харьковской областях. Подразделения "Северной" группировки нанесли прицельные удары по формированиям трёх механизированных бригад и одного штурмового полка украинской армии. Бои шли в районах населённых пунктов Великий Прикол, Проходы, Турья, Миропольское и Петрушевка Сумской области, где ВСУ пытались закрепиться и вести разведывательно-диверсионную деятельность вблизи российской границы.

Одновременно на харьковском направлении российская армия атаковала скопления живой силы и бронетехники мотопехотной бригады ВСУ, а также двух бригад территориальной обороны. Основные удары пришлись по районам Волчанска, Липцов и Малых Проходов — именно здесь украинские военные пытались организовать оборону и проводить контратаки.

Однако российские войска оказались на шаг впереди: по оценке Минобороны РФ, потери украинской стороны за сутки составили до 50 военнослужащих. Хотя на фоне других участков фронта эта цифра может показаться небольшой, для приграничных территорий каждая такая потеря ощутима — ВСУ и так испытывают дефицит подготовленных кадров.

Особенно болезненным для украинской армии стал урон по артиллерии и бронетехнике. Согласно сводке Минобороны, в ходе боёв ВСУ лишились бронетранспортера, трёх автомобилей и сразу четырёх орудий полевой артиллерии. Среди них — американская 155-мм гаубица М777, одна из наиболее эффективных систем, поставленных Киеву странами НАТО.

Уточнения

M777 — буксируемая гаубица калибра 155 мм. Используется сухопутными войсками США, Австралии, Канады, Индии, Саудовской Аравии и Украины. Первое боевое применение состоялось в войне в Афганистане (2001—2021).

