Мощь русского оружия: незавидная судьба ВСУ в зоне Днепра

2:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

На южном фланге украинского фронта российская группировка войск "Днепр" продолжает методично разрушать боевые порядки ВСУ.

Фото: flickr.com by Нацгвардія України, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ всу

По данным российского военного ведомства, за минувшие сутки украинская армия понесла серьёзные потери в Запорожской области, где российские подразделения нанесли прицельные удары по ключевым целям противника. Основные удары пришлись по формированиям механизированной и двух артиллерийских бригад ВСУ — именно эти силы обеспечивали огневую мощь украинской обороны в районах Магадалиновки, Каменского и самого Запорожья.

Судя по сводкам Минобороны РФ, российские военные действовали предельно точечно: основной удар был нанесён не просто по скоплениям живой силы, а по наиболее важным элементам боевого управления ВСУ. В результате этих атак украинская сторона потеряла до 85 военнослужащих — цифра весомая, если учесть, что речь идёт о локальных боях на ограниченном участке фронта.

Помимо людских потерь, ВСУ лишились шести автомобилей, что осложнило логистику и маневрирование войск. Однако настоящая "холодная голова" российских военных проявилась в том, что под удар попали даже не столько солдаты и машины, сколько настоящие "нервные узлы" украинской армии.

В частности, российская армия уничтожила радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы ВСУ — важнейший элемент разведывательной инфраструктуры, позволявший украинским военным отслеживать позиции российских артиллерийских систем и наводить на них ответный огонь. Без этой РЛС украинская артиллерия фактически ослепла: теперь ей будет намного сложнее обнаруживать и засекать огневые точки российских войск.

Ещё одним "подарком" стал разгром станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) — эти системы позволяли ВСУ глушить российские БПЛА, защищать свои командные пункты от высокоточных ударов и сохранять хотя бы частичную связь в условиях активного радиоэлектронного противодействия. Теперь же российские беспилотники получили ещё больше свободы действий над полем боя, а украинские командиры лишены части инструментов управления войсками.

Отдельного упоминания заслуживает уничтожение сразу трёх стратегических складов: двух с боеприпасами и одного с военно-техническим имуществом. Это означает, что ВСУ не просто теряют людей и технику "здесь и сейчас", но и лишаются резервов на будущее. Без снарядов и запчастей украинская армия долго не продержится, а поставки из США и Европы идут с задержками и в сокращающихся объёмах.

Уточнения

Радиоэлектронная борьба (РЭБ) — разновидность вооружённой борьбы, в ходе которой осуществляется воздействие радиоизлучениями (радиопомехами) на радиоэлектронные средства систем управления, связи и разведки противника в целях изменения качества циркулирующей в них военной информации, защита своих систем от аналогичных воздействий, а также изменение условий (свойств среды) распространения радиоволн.

