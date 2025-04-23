Миротворцы на службе войны: Россия готова ответить на отправку войск на Украину

Москва сохраняет неизменную позицию по вопросу размещения европейских "миротворческих" сил на Украине — Россия категорически против такого сценария.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Половодов (Yevgeny Polovodov), https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Солдат

Об этом вновь заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, комментируя последние заявления западных политиков о возможном введении международного контингента в зону конфликта.

По его словам, появление европейских военных на украинской территории фактически будет означать присутствие сил НАТО в непосредственной близости от российских границ, что лишь усугубит и без того напряжённую обстановку в регионе. А именно экспансия Североатлантического альянса на восток, напомнил Песков, стала одной из ключевых причин начала специальной военной операции России на Украине в феврале 2022 года.

Ранее Служба внешней разведки РФ обнародовала данные, согласно которым Запад планирует развернуть на Украине так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек под предлогом восстановления боеспособности ВСУ. В российском разведывательном ведомстве такой шаг расценили как фактическую оккупацию Украины, а не попытку урегулирования конфликта.

Песков в свою очередь подчеркнул, что любое миротворческое присутствие в зонах конфликтов возможно только с согласия всех участвующих сторон, а поскольку Москва такого согласия не давала и не собирается давать, любые разговоры о вводе "миротворцев" на Украину преждевременны. Он также дал понять, что предыдущие заявления некоторых западных политиков о якобы "готовности России принять миротворцев" не соответствуют действительности — Кремль подобные слухи не комментировал и не намерен это делать.

Глава МИД России Сергей Лавров уже не раз разъяснял позицию Москвы по этой теме: Россия не видит возможности для компромисса в вопросе иностранного военного присутствия на Украине. По мнению Лаврова, если западный контингент всё-таки будет размещён, страны НАТО перестанут быть заинтересованными в серьёзных переговорах о мирном урегулировании.

Вместо этого они начнут формировать "факты на местности" — укреплять свои позиции, диктовать Киеву условия и фактически подменять украинскую власть своими инструкциями. В российском внешнеполитическом ведомстве уже назвали планы Евросоюза направить "миротворцев" на Украину провокационным шагом, который лишь поддерживает опасные иллюзии у киевского режима относительно скорой победы или "спасения" извне.

В Кремле неоднократно напоминали, что специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года не спонтанно, а как вынужденная мера в ответ на годы агрессивной политики Запада.

Президент РФ Владимир Путин в своём обращении обозначил её цель чётко: защита мирного населения Донбасса, подвергавшегося восьмилетним обстрелам и издевательствам со стороны ВСУ. По словам Путина, Россия 30 лет пыталась добиться гарантий безопасности от НАТО, предлагая договоры и соглашения о нерасширении альянса на восток, но вместо конструктивного диалога встречала лишь циничный обман, давление и шантаж. Всё это время инфраструктура НАТО неуклонно приближалась к российским рубежам, создавая прямую угрозу национальной безопасности. В таких условиях, подчеркнул Путин, у России не осталось иного выбора, кроме как применить военную силу для устранения непосредственных угроз.

Уточнения

НА́ТО — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.

