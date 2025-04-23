Современная и эффективная: развитие армии России обозначено президентом

Президент России Владимир Путин выступил с инициативой провести углублённое обсуждение текущего состояния и перспектив развития Вооружённых сил РФ на ближайшую и долгосрочную перспективу.

Фото: vitalykuzmin.net by Кузьмин Виталий Владимирович, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ВПК РФ

В ходе заседания Военно-промышленной комиссии глава государства подчеркнул необходимость комплексного анализа тех вызовов, с которыми сегодня сталкивается российская армия, а также тех задач, которые предстоит решать в обозримом будущем. По мнению Путина, крайне важно синхронизировать работу военного ведомства и оборонно-промышленного комплекса (ОПК), чтобы Вооружённые силы всегда были готовы адекватно реагировать на современные угрозы.

Уточнения

Влади́мир Влади́мирович Пу́тин (род. 7 октября 1952, Ленинград, СССР) — российский государственный и политический деятель.

