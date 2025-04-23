Стальные птицы России: миллионы БПЛА были направлены в войска

В 2024 году российская армия получила рекордное количество беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) — более полутора миллионов единиц различных типов.

Фото: минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Беспилотный летательный аппарат "Орлан-10"

Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе заседания военно-промышленной комиссии, подводя промежуточные итоги работы оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны. По его словам, столь масштабные поставки беспилотников стали ключевым элементом укрепления боеспособности Вооружённых сил РФ в условиях современного конфликта.

Как подчеркнул Путин, развитие беспилотных систем сегодня является одним из главных приоритетов российской военной стратегии. БПЛА всех типов — от лёгких разведывательных дронов до тяжёлых ударных комплексов — уже доказали свою эффективность в зоне боевых действий на Украине.

Они используются не только для аэрофотосъёмки и разведки, но и для точного поражения целей, корректировки артиллерийского огня и даже для противодействия вражеским БПЛА. Фактически, беспилотная авиация стала новым нервом войны, изменив саму тактику ведения боя.

Уточнения

Беспилотный летательный аппарат — воздушное судно без экипажа на его борту.

