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Силовые структуры » Военные новости

Опыт России в проведении специальной военной операции (СВО) на Украине стал глобальным феноменом в мире военной аналитики и оборонной промышленности.

Военные ВС РФ
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Половодов, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Военные ВС РФ

Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании военно-промышленной комиссии, подчеркнув, что абсолютно все армии мира, а также ведущие производители вооружений и высокотехнологичных систем внимательно изучают тактические наработки и технические решения, применённые российскими вооружёнными силами.

По мнению Путина, уникальный характер конфликта — где классические военные доктрины столкнулись с новейшими технологиями — сделал российскую армию полигоном для мирового военного анализа.

Как дал понять глава государства, практически ни одна страна не остаётся в стороне от процесса изучения российских военных стратегий, будь то наземные операции, воздушные кампании или кибервойна.

Уточнения

Влади́мир Влади́мирович Пу́тин (род. 7 октября 1952, Ленинград, СССР) — российский государственный и политический деятель.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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