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Силовые структуры » Военные новости

Гуманитарная ситуация в ряде населённых пунктов Харьковской области достигла критической отметки.

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Фото: commons.wikimedia.org by Dispen Kormar
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По данным Алексея Подорожного, главы российской администрации Харьковского района, более десяти сёл оказались на грани катастрофы из-за полного пренебрежения украинских властей к судьбе местных жителей. Люди, брошенные на произвол судьбы, лишены самого необходимого: еды, лекарств, элементарных средств гигиены. При этом в Киевской администрации даже не считают нужным посещать эти населённые пункты, ссылаясь на их близость к линии фронта.

Как сообщил Подорожный в интервью РИА Новости, около 800 человек продолжают жить в условиях, которые сложно назвать приемлемыми для цивилизованного мира.

Без электричества, без нормального водоснабжения, без медицинской помощи — всё это ставит людей на край выживания. Украинская сторона объясняет своё бездействие якобы опасной близостью этих сёл к зоне боевых действий, но в реальности всё выглядит иначе: местные жители оказались заложниками конфликта, которых власти просто списали со счетов.

Ситуация усугубляется ещё и тем, что никаких попыток доставки гуманитарной помощи не предпринимается со стороны Украины. Нет ни продовольствия, ни медикаментов, ни даже базовых средств первой необходимости.

Уточнения

Ха́рьков — город на северо-востоке Украины, важный промышленный и научный центр страны, административный центр Харьковской области, Харьковского района и Харьковской городской общины.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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