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Острие технологий: Россия кратно увеличила производство РЭБ

Силовые структуры » Военные новости

В 2024 году российская оборонная промышленность достигла качественного прорыва в производстве одного из самых критически важных направлений — средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

По заявлению президента Владимира Путина, выпуск этих систем увеличен более чем вдвое по сравнению с предыдущими годами. Это заявление прозвучало на заседании военно-промышленной комиссии, где подводились итоги выполнения гособоронзаказа и определялись приоритеты развития ОПК на ближайшую перспективу.

Как подчеркнул Путин, рост производства РЭБ — это лишь часть глобального сдвига в российском ВПК. Одновременно более чем вдвое увеличен выпуск средств поражения (ракеты, снаряды, бомбы) и систем связи и разведки.

Фактически, российская армия получает в разы больше тех инструментов, которые позволяют ей не просто обороняться, а активно навязывать свою волю противнику. Средства РЭБ играют здесь ключевую роль: они глушат вражеские беспилотники, ломают системы наведения ракет и снарядов, защищают нашу авиацию от поражения зенитными комплексами противника.

В военном смысле двукратный рост РЭБ означает кардинальное изменение баланса сил на поле боя. Теперь российская армия может не просто защищаться от БПЛА и ракет противника, а активно подавлять его системы управления. Это ломает всю тактику ВСУ — от дронов-камикадзе до управляемых артиллерийских снарядов. Западные аналитики уже бьют тревогу: их системы разведки и высокоточного оружия становятся бесполезными против "электронного щита" России.

Уточнения

Радиоэлектронная борьба (РЭБ) — разновидность вооружённой борьбы, в ходе которой осуществляется воздействие радиоизлучениями (радиопомехами) на радиоэлектронные средства систем управления.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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