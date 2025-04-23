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Афганский излом: Россия ответила на возвращение НАТО в регион

1:26
Силовые структуры » Военные новости

Глава российского МИД Сергей Лавров выступил с резким заявлением в адрес Североатлантического альянса, подчеркнув, что любое возвращение элементов военной инфраструктуры стран НАТО в Афганистан чревато крайне опасными последствиями.

НАТО
Фото: flickr.com by Государственный департамент США is licensed under Департаментом информации об авторских правах
НАТО

По мнению Лаврова, такие попытки, которые уже предпринимаются под различными предлогами, фактически закладывают мину замедленного действия в самом сердце Центральной Азии.

Выступая на пресс-конференции по итогам своего визита в Узбекистан, Лавров обозначил принципиальную позицию России по афганскому вопросу. Он выразил глубокую обеспокоенность тем, что некоторые страны НАТО, несмотря на уроки прошлого, вновь рассматривают возможность военного присутствия в Афганистане.

Лавров убеждён: возобновление деятельности натовских баз или иной военной инфраструктуры на афганской территории неизбежно создаст очаг повышенной напряжённости, причём угроза эта может сработать даже быстрее, чем можно ожидать. Дипломат подчеркнул, что подобные действия не только дестабилизируют регион, но и прямо противоречат интересам глобальной безопасности.

Лавров недвусмысленно дал понять, что двадцатилетний опыт пребывания войск НАТО в Афганистане, завершившийся поспешным выводом сил коалиции в 2021 году, должен был стать наглядным уроком.

Уточнения

Серге́й Ви́кторович Лавро́в — российский государственный и политический деятель, советский и российский дипломат.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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