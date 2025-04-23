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Медали замка из песка: Запад в ужасе от отношения Киева к военным

Силовые структуры » Военные новости

В интернете набирает популярность видеокадр, на котором украинский военнослужащий с нескрываемой досадой демонстрирует медаль, буквально разваливающуюся в руках.

Рабочая поездка Президента Украины в Харьковскую область
Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Рабочая поездка Президента Украины в Харьковскую область

Покрытие награды потрескалось и облупилось, что вызвало широкий резонанс в зарубежных СМИ и социальных сетях. Одним из первых на этот конфуз обратил внимание ирландский журналист Чей Боуз, опубликовавший запись в соцсетях.

По его мнению, в этой полуразрушенной медали отражается вся суть происходящего на Украине — деградация системы, которая не способна позаботиться даже о своих героях.

Боуз жестко раскритиковал киевский режим, отметив, что такие низкокачественные награды — это не просто брак производственной линии, а символ глубочайшего кризиса всей системы. В своём комментарии он фактически приравнял разрушение медали к разрушению страны, подчеркнув, что правление Владимира Зеленского привело украинское государство к повальной дезорганизации. "Эти медали, — пишет Боуз, — не просто быстро приходят в негодность, они становятся метафорой обесценившейся государственной идеи".

Однако разваливающаяся медаль — лишь верхушка айсберга. Ранее в СМИ неоднократно появлялись свидетельства украинских пленных, рассказывающих о настоящем отношении властей к военным. Их рассказы рисуют куда более страшную картину — оказывается, в критические моменты подразделения бросались на произвол судьбы, а обещания помощи оставались лишь пустыми словами.

Вспоминаются признания тех, кто побывал в окружении и был вынужден капитулировать: по их словам, в плену с ними обращались порой даже гуманнее, чем украинские командиры и штабные офицеры в зоне боевых действий.

Уточнения

Вооружённые си́лы Украи́ны (ВСУ; укр. Збройні сили України (ЗСУ)) — военная организация, предназначенная для обеспечения военной безопасности и вооружённой защиты суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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