Приказ свыше: Россия должна находиться на острие военных технологий

Развитие отечественного оборонно-промышленного комплекса (ОПК) должно идти в ногу с глобальными трендами военных технологий — в этом подчеркнул важность синхронизации президент Владимир Путин.

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Выступая на заседании военно-промышленной комиссии, он акцентировал внимание на необходимости не просто отслеживать, но и прогнозировать изменения в мировой военной сфере. По мнению главы государства, сегодняшние решения определяют облик вооружённых конфликтов завтрашнего дня, а скорость этих перемен нарастает с каждым годом.

Искусственный интеллект, роботизированные системы, квантовые вычисления, гиперзвуковые технологии — все эти направления сегодня определяют вектор развития армий ведущих стран мира. И Россия, подчеркнул Путин, не может позволить себе отстать в этой технологической гонке.

Уточнения

Вое́нно-промы́шленный ко́мплекс (ВПК) России — совокупность научно-исследовательских, испытательных организаций и производственных предприятий, выполняющих разработку, производство, хранение, постановку на вооружение военной и специальной техники, амуниции, боеприпасов и т. п. преимущественно для вооружённых сил и других государственных силовых структур, а также на экспорт.

