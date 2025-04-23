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Военная смекалка: армия России адаптирует имеющуюся технику под новые реалии

Силовые структуры » Военные новости

На заседании Военно-промышленной комиссии президент Владимир Путин выступил с требованием радикально ускорить адаптацию российских вооружений и военной техники к принципиально новым условиям современной войны.

Продвижение подразделений ВС РФ в рамках специальной военной операции. Кадры из Киевской области
Фото: z.mil.ru by Unknown author, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Продвижение подразделений ВС РФ в рамках специальной военной операции. Кадры из Киевской области

По его словам, бюрократические барьеры должны отойти на второй план перед лицом главной задачи — сделать армию гибкой, мобильной и готовой к любым сценариям боевых действий. Путин подчеркнул, что весь необходимый потенциал для этого в России уже есть — осталось лишь задействовать его без промедления.

Однако технологическая модернизация — лишь одна часть уравнения. Путин отдельно указал на острую необходимость реформирования системы военного образования. По его мнению, существующие учебные программы в военных училищах, академиях, а также школах младшего офицерского и сержантского состава безнадежно устарели и не соответствуют реалиям сегодняшнего дня.

Опыт последних вооруженных конфликтов, в которых участвовали российские военные, должен стать руководством к действию. Глава государства поручил в кратчайшие сроки внести изменения в учебные планы, сделав упор на те тактики и навыки, которые реально востребованы на поле боя.

Не менее важной задачей Путин назвал обновление боевых уставов Сухопутных войск. Причем изменения должны затронуть все уровни командования — от небольших подразделений (отделение, рота) до крупных армейских соединений (корпуса, общевойсковые армии). Фактически президент требует синхронизировать сразу три ключевых процесса: разработку перспективных вооружений, обучение личного состава и пересмотр нормативных документов. И все эти реформы, подчеркнул Путин, должны идти не последовательно, а параллельно, подкрепляя друг друга.

В этом есть своя логика: если новые технологии появляются быстрее, чем военные успевают их осваивать, эффективность армии резко падает. Если командиры продолжают действовать по устаревшим шаблонам, даже самая современная техника не даёт решающего преимущества. Именно поэтому Путин настаивает на синхронности реформ. По сути, ставится задача создать единый слаженный механизм — от конструкторских бюро до учебных классов, где теория и практика будут сходиться воедино.

Уточнения

Сухопу́тные войска́ — постоянное формирование (вид вооружённых сил (ВС)) многих государств мира, наряду с военно-морским флотом (силами) и военно-воздушными силами (флотом).

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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