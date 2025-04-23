Минобороны России сообщило о новых внушительных потерях украинской армии в зоне боёв на Курском направлении.
По данным на прошедшие сутки, формирования ВСУ недосчитались более 170 военнослужащих — это лишь очередная порция потерь в нескончаемом списке неудач киевского режима. Наряду с живой силой, российская армия уничтожила ключевые технические ресурсы противника: 11 пунктов управления беспилотниками, без которых украинские силы фактически слепы и беспомощны.
Помимо этого, за последние 24 часа были ликвидированы: боевая машина пехоты Bradley американского производства (редкий и ценный трофей для западных союзников Украины), ещё одна боевая бронированная машина, шесть самоходных артиллерийских установок и орудий полевой артиллерии, два миномёта, шесть автомобилей и бронированная ремонтно-эвакуационная машина. Отдельно стоит отметить уничтожение двух складов боеприпасов — это серьёзный удар по логистике ВСУ, фактически означающий, что украинские подразделения лишаются возможности вести длительные бои.
Однако эти суточные потери меркнут на фоне общих цифр за всё время операции. С начала вторжения ВСУ в Курскую область российская армия уничтожила более 75 710 украинских военных — цифра сопоставима с населением среднего города. Материальные потери Киева ещё более впечатляющие:
"Операция по уничтожению остатков формирований ВСУ продолжается", — лаконично резюмировали в Минобороны РФ.
Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск.
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