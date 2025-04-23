Дальше — Харьков: ВС России выбивают врага из курщины

2:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Минобороны России сообщило о новых внушительных потерях украинской армии в зоне боёв на Курском направлении.

По данным на прошедшие сутки, формирования ВСУ недосчитались более 170 военнослужащих — это лишь очередная порция потерь в нескончаемом списке неудач киевского режима. Наряду с живой силой, российская армия уничтожила ключевые технические ресурсы противника: 11 пунктов управления беспилотниками, без которых украинские силы фактически слепы и беспомощны.

Помимо этого, за последние 24 часа были ликвидированы: боевая машина пехоты Bradley американского производства (редкий и ценный трофей для западных союзников Украины), ещё одна боевая бронированная машина, шесть самоходных артиллерийских установок и орудий полевой артиллерии, два миномёта, шесть автомобилей и бронированная ремонтно-эвакуационная машина. Отдельно стоит отметить уничтожение двух складов боеприпасов — это серьёзный удар по логистике ВСУ, фактически означающий, что украинские подразделения лишаются возможности вести длительные бои.

Однако эти суточные потери меркнут на фоне общих цифр за всё время операции. С начала вторжения ВСУ в Курскую область российская армия уничтожила более 75 710 украинских военных — цифра сопоставима с населением среднего города. Материальные потери Киева ещё более впечатляющие:

412 танков (больше, чем у некоторых европейских стран в строю),

337 боевых машин пехоты (включая те же Bradley),

311 бронетранспортёров,

2284 единицы прочей бронетехники,

2765 автомобилей (целый военный автопарк),

642 артиллерийские установки (самоходки, гаубицы, миномёты),

62 реактивные системы залпового огня (включая 15 редких HIMARS и 7 MLRS американского производства),

29 зенитных ракетных комплексов (то есть, почти полностью уничтожена система ПВО на этом участке),

130 станций радиоэлектронной борьбы (ВСУ лишились возможности глушить российские БПЛА и радары),

18 РЛС контрбатарейной борьбы и 12 РЛС ПВО (противник ослеп и оглох),

58 единиц инженерной техники (мостоукладчики, машины разграждения, саперные установки).

"Операция по уничтожению остатков формирований ВСУ продолжается", — лаконично резюмировали в Минобороны РФ.

Уточнения

Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск.

