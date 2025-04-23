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Силовые структуры » Военные новости

Минобороны России сообщило о новых внушительных потерях украинской армии в зоне боёв на Курском направлении.

По данным на прошедшие сутки, формирования ВСУ недосчитались более 170 военнослужащих — это лишь очередная порция потерь в нескончаемом списке неудач киевского режима. Наряду с живой силой, российская армия уничтожила ключевые технические ресурсы противника: 11 пунктов управления беспилотниками, без которых украинские силы фактически слепы и беспомощны.

Помимо этого, за последние 24 часа были ликвидированы: боевая машина пехоты Bradley американского производства (редкий и ценный трофей для западных союзников Украины), ещё одна боевая бронированная машина, шесть самоходных артиллерийских установок и орудий полевой артиллерии, два миномёта, шесть автомобилей и бронированная ремонтно-эвакуационная машина. Отдельно стоит отметить уничтожение двух складов боеприпасов — это серьёзный удар по логистике ВСУ, фактически означающий, что украинские подразделения лишаются возможности вести длительные бои.

Однако эти суточные потери меркнут на фоне общих цифр за всё время операции. С начала вторжения ВСУ в Курскую область российская армия уничтожила более 75 710 украинских военных — цифра сопоставима с населением среднего города. Материальные потери Киева ещё более впечатляющие:

  • 412 танков (больше, чем у некоторых европейских стран в строю),
  • 337 боевых машин пехоты (включая те же Bradley),
  • 311 бронетранспортёров,
  • 2284 единицы прочей бронетехники,
  • 2765 автомобилей (целый военный автопарк),
  • 642 артиллерийские установки (самоходки, гаубицы, миномёты),
  • 62 реактивные системы залпового огня (включая 15 редких HIMARS и 7 MLRS американского производства),
  • 29 зенитных ракетных комплексов (то есть, почти полностью уничтожена система ПВО на этом участке),
  • 130 станций радиоэлектронной борьбы (ВСУ лишились возможности глушить российские БПЛА и радары),
  • 18 РЛС контрбатарейной борьбы и 12 РЛС ПВО (противник ослеп и оглох),
  • 58 единиц инженерной техники (мостоукладчики, машины разграждения, саперные установки).

"Операция по уничтожению остатков формирований ВСУ продолжается", — лаконично резюмировали в Минобороны РФ.

Уточнения

Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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