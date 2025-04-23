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Необратимость наказания: ВС РФ нанесли поражение ВСУ в курской области

Силовые структуры » Военные новости

Минобороны России сообщило о крупной военной победе группировки войск "Север" в зоне боёв на курском направлении.

солдат
Фото: structure.mil.ru by Евгений Кель, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
солдат

По данным ведомства, в ходе активных наступательных действий российские силы нанесли сокрушительное поражение сразу четырём украинским бригадам. Речь идёт о трёх десантно-штурмовых бригадах ВСУ и одной бригаде территориальной обороны, которые были задействованы в попытках контратак в районе населённых пунктов Горналь и Олешня.

Удары российской авиации — как оперативно-тактической, так и армейской — совместно с прецизионными атаками беспилотников и массированным огнём артиллерии буквально разгромили живую силу и технику противника.

Потери ВСУ зафиксированы сразу в 11 населённых пунктах Сумской области Украины. Среди них: Беловоды, Варачино, Великие Будки, Водолаги, Камышанка, Кучеровка, Мирополье, Могрица, Новая Сечь, Садки, Юнаковка и Яблоновка. Фактически, российская армия выдавила украинские подразделения с приграничных территорий, заставив их отступать вглубь Сумской области.

Уточнения

Вооружённые си́лы Украи́ны (ВСУ; укр. Збройні сили України (ЗСУ)) — военная организация, предназначенная для обеспечения военной безопасности и вооружённой защиты суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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