Минобороны России сообщило о крупной военной победе группировки войск "Север" в зоне боёв на курском направлении.
По данным ведомства, в ходе активных наступательных действий российские силы нанесли сокрушительное поражение сразу четырём украинским бригадам. Речь идёт о трёх десантно-штурмовых бригадах ВСУ и одной бригаде территориальной обороны, которые были задействованы в попытках контратак в районе населённых пунктов Горналь и Олешня.
Удары российской авиации — как оперативно-тактической, так и армейской — совместно с прецизионными атаками беспилотников и массированным огнём артиллерии буквально разгромили живую силу и технику противника.
Потери ВСУ зафиксированы сразу в 11 населённых пунктах Сумской области Украины. Среди них: Беловоды, Варачино, Великие Будки, Водолаги, Камышанка, Кучеровка, Мирополье, Могрица, Новая Сечь, Садки, Юнаковка и Яблоновка. Фактически, российская армия выдавила украинские подразделения с приграничных территорий, заставив их отступать вглубь Сумской области.
Вооружённые си́лы Украи́ны (ВСУ; укр. Збройні сили України (ЗСУ)) — военная организация, предназначенная для обеспечения военной безопасности и вооружённой защиты суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.
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