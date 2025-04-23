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Путь преступлений: в России готовят ответ убийствам гражданского населения ВСУ

Силовые структуры » Военные новости

Следственный комитет России продолжает расследование чудовищных преступлений, совершенных украинскими боевиками против мирных жителей и военнослужащих в Курской области.

Полицейские
Фото: commons.wikimedia.org by DonSimon, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Полицейские

По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, выявлены очередные шокирующие факты жестокости и бесчеловечности со стороны украинских националистов. Один из самых страшных эпизодов — убийство 30 декабря 2024 года 21-летней девушки и пятилетнего ребенка в Суджанском районе.

Эти преступления не имеют оправдания. Согласно показаниям очевидцев, украинские боевики хладнокровно расстреляли беззащитных людей, не сделавших им ничего плохого. Но это лишь вершина айсберга. Та же жительница Суджанского района, которая стала невольной свидетельницей декабрьской бойни, рассказала следователям о собственном ужасающем опыте общения с украинскими националистами. 18 октября 2024 года она подверглась настоящему расстрелу — неизвестные выпустили в неё несколько прицельных пуль. Женщина чудом выжила, но получила тяжелейшие ранения и теперь прикована к инвалидному креслу на всю жизнь.

Однако и это не всё. По её словам, украинские военные зверски сожгли её отца заживо, подпалив дом, где он находился. Никаких военных объектов там не было — только мирные люди, обычные сельские жители, рассчитывавшие на защиту своих законов и человеческой совести. Но украинские боевики словно поставили себе целью уничтожить всё живое в приграничных районах России.

Но жестокость ВСУ не ограничивается атаками на гражданское население. В августе 2024 года, по показаниям жительницы села Казачья Локня, украинские военные подвергли пыткам и убили российского военнослужащего. Это преступление особенно цинично, так как война, по всем международным законам, запрещает бесчеловечное обращение с пленными. Однако украинских националистов это не останавливает — они продолжают глумиться над теми, кто попал в их руки.

Уточнения

Сле́дственный комите́т Росси́йской Федера́ции (СК России) — федеральный государственный орган Российской Федерации, осуществляющий полномочия в сфере уголовного судопроизводства и иные полномочия в соответствии с законодательством.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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