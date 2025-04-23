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Войска Европы: Россия решительно ответила на размещение любого контингента на Украине

1:59
Силовые структуры » Военные новости

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поставила жёсткий дипломатический заслон на пути западных планов, касающихся Украины.

Наемник на Украине
Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Наемник на Украине

По её словам, Россия категорически отказывается участвовать в любых переговорах, где будет подниматься вопрос о размещении европейских войск на украинской территории. Для Кремля это не просто политическая позиция — это вопрос национальной безопасности и суверенитета.

Матвиенко была предельно конкретна в комментарии для журналистов РИА Новости: любые обсуждения возможного военного присутствия стран ЕС и НАТО на Украине абсолютно бесперспективны с точки зрения Москвы. Она дала понять, что за красивыми формулировками о "миротворчестве" Запад фактически скрывает стратегические цели, направленные против России.

По мнению спикера Совфеда, даже попытка завуалировать присутствие войск под "нейтральными флагами" или "гуманитарными миссиями" не изменит главного: эти силы воспринимаются Россией как недружественные. Они представляют собой передовой рубеж антироссийской коалиции, нацеленной если не на прямое силовое противостояние, то на стратегическое сдерживание РФ.

Между тем, на Западе уже пошли разговоры о свёртывании формата переговоров по Украине. Сначала британский МИД объявил, что лондонская встреча на уровне глав МИД откладывается — вместо министров в британскую столицу приедут чиновники рангом пониже. Причиной стала цепная реакция отмены визитов: вслед за отказом госсекретаря США Марко Рубио от поездки в Лондон, туда же не приедут и спецпредставители США.

А вслед за американцами под разными предлогами "соскочили" министры иностранных дел Британии, Франции и Германии. Фактически, западная коалиция потеряла переговорную инициативу, а без США любые дискуссии теряют смысл.

Уточнения

Сове́т Федера́ции Федера́льного собра́ния Росси́йской Федера́ции — одна из двух палат Федерального собрания Российской Федерации — парламента Российской Федерации.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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