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Владимир, остановись! Как Трамп критикует Путина за нападение на Киев

Силовые структуры » Военные новости

Американский президент Дональд Трамп раскритиковал российского лидера Владимира Путина.

Дональд Трамп в 2018 году
Фото: commons.wikimedia.org by The Kremlin, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Дональд Трамп в 2018 году

"Владимир, стоп!", требует Трамп, говоря, что он "не доволен" "необходимыми" российскими ударами по Киеву.

Трамп отреагировал на ночные атаки на Киев, заявив, что он "не доволен", назвав их "необходимыми" и раскритиковав "очень неудачное время", от этом пишет The Guardian.

В посте в социальных сетях он написал:

"Я недоволен российскими ударами по Киеву. Считают их необязательными и очень неудачными. Владимир, СТОП! Каждую неделю погибает 5000 солдат. Давайте ЗАКЛЮЧИМ МИРНОЕ СОГЛАШЕНИЕ".

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й (2017—2021) и 47-й (с 20 января 2025 года) президент США.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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