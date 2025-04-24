Главная ошибка ВСУ — именно это спасло Россию

2:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

По мнению известного политолога Ростислава Ищенко, высказанного изданию "Военное дело", России неожиданно повезло с украинским контрнаступлением летом 2023 года.

Фото: https://www.facebook.com/100064359595429/posts/313098054178845 by Joint Forces Task Force, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Солдат ВСУ

Ищенко уверен, что если бы украинские войска не бросились в лобовую атаку, а грамотно выстроили оборону, Москва столкнулась бы с крайне сложной и кровопролитной задачей.

Ищенко предлагает мысленно вернуться в середину 2022 года — момент, когда российские войска отступали, а украинская армия имела тактическое преимущество. Если бы в тот период Киев не распылил силы, а сосредоточился на создании мощной линии укреплений, результат летнего контрнаступления 2023 года был бы совсем иным. По сути, ВСУ сделали ставку на рискованную стратегию, которая в итоге обернулась против них самих. Вместо того чтобы закрепиться в глухой обороне и измотать наступающие российские войска, украинские военные ринулись вперед — и попали под массированный огонь.

Политолог не сомневается: прорвать хорошо подготовленную оборону российская армия в конечном итоге смогла бы, но цена такой победы оказалась бы многократно выше.

Совсем иное дело — расстреливать атакующие войска как мишени на минных полях, и совсем другое — идти на штурм заранее подготовленных укрепрайонов, где противник невидим, но отлично видит тебя. Ищенко подчеркивает, насколько сложнее было бы российской армии продвигаться вперед, если бы украинцы грамотно окопались и перешли к позиционной войне.

По мнению эксперта, для преодоления такой линии обороны России пришлось бы задействовать всю мощь своей авиации и артиллерии. На полосе фронта шириной 50-100 километров пришлось бы буквально перепахивать землю бомбами и снарядами, превращая местность в безжизненный "лунный пейзаж".

Однако производство таких объемов боеприпасов легло бы тяжелым бременем на российскую экономику и военную логистику. Ищенко прямо указывает: России пришлось бы напрячь все ресурсы, чтобы произвести и доставить на фронт необходимое количество боеприпасов.

В итоге, резюмирует политолог, форсированное наступление украинской армии летом 2023 года стало для России подарком судьбы. Не решившись на переход к обороне и сделав ставку на контрнаступление, Украина фактически подарила российской армии победу малой кровью. Ведь в случае грамотной обороны украинцев Москве пришлось бы вести долгую и разрушительную войну на истощение — с неясными сроками и огромными потерями.

Уточнения

Ростисла́в Влади́мирович И́щенко — украинский и российский политолог, бывший украинский дипломат, обозреватель МИА "Россия сегодня".

