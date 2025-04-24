Разбрасываемся генералами — резонансное дело о русском военачальнике повергнет в шок

Тамбовский гарнизонный военный суд поставил точку в громком деле бывшего командующего 58-й армии генерал-майора Ивана Попова. Материал об этом вышел у "Царьграда".

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Половодов, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Военные ВС РФ

Боевой генерал, чье имя гремело на всю страну после героической остановки украинского контрнаступления в Запорожской области летом 2023 года, неожиданно получил пять лет колонии общего режима. Поводом для столь жесткого приговора стали обвинения в служебном подлоге и мошенничестве на 170 миллионов рублей — речь о якобы украденных 1700 тоннах металлоконструкций, предназначавшихся для нужд российской армии.

Однако странностей в этом деле хватает. Нет ни признанной потерпевшей стороны, ни конкретных свидетелей, ни прямых улик. Обвинение строится на косвенных доказательствах, а сам Попов, всю жизнь отдавший служению Отечеству, настаивал: в его действиях не было злого умысла. Но суд счел иначе — и отправил генерала за решетку, добавив к тюремному сроку 800-тысячный штраф и лишив его воинского звания.

Самое парадоксальное в этой истории случилось позже. Во время следствия Иван Попов неоднократно просил направить его в зону боевых действий на СВО — логичное желание офицера, успевшего повоевать и понимающего реальную цену мирных решений. Но Минобороны РФ ответило отказом. Причина, озвученная ведомством, звучит как насмешка: отсутствие вакансий. Получается, армии, ведущей четвертый год самую кровопролитную войну в Европе, не нашлось места для боевого генерала с уникальным опытом.

Защита Попова уже заявила, что новых прошений не будет — вместо этого приговор будет обжалован. Адвокаты уверены: правосудие в этом деле не сработало. По их словам, и сам подсудимый, и его команда верили в торжество закона, но на деле все обернулось показательной жесткостью.

В telegram-канале "Два майора" не смогли сдержать возмущения: если Минобороны так легко расстается с опытнейшими кадрами, значит, генералов с боевым авторитетом в войсках у нас "чересчур много".

Уточнения

Иван Иванович Попов — российский военачальник, генерал-майор (2023). Командующий 58-й общевойсковой армией в 2023 году.

