Почему переговоры по Украине сорваны: как мирному урегулированию вредит политика Трампа

Сорвавшиеся в Лондоне переговоры по урегулированию конфликта на Украине поставят под вопрос возможность скорого достижения мира. Политолог Алексей Живов рассказал NewsInfo. Ru, что непримиримость позиций политиков делает перспективу дальнейших переговоров крайне "туманной".

Фото: commons.wikimedia.org by President.gov.ua, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Флаг Украины

"Ситуация напоминает попытку договориться о цене на хлеб, когда покупатель предлагает 10 рублей, а продавец требует 100, — отметил Живов.

Он считает, что в эту ситуацию вовлечены слишком много государств.

А заявления США о готовности признать Крым вызвали резкую реакцию со стороны Киева.

"На мифе о возвращении Крыма построена вся идеологическая база украинского национализма и милитаризма. В таких условиях говорить попросту не о чем", — подчеркнул Живов.

Политолог напомнил, что Дональд Трамп обещал завершить конфликт на Украине очень скоро, и сейчас он пытается использовать эту ситуацию для укрепления своих позиций.

Живов добавил, что за время своего пребывания у власти Трамп не предпринял шагов по деэскалации конфликта и продолжил санкционную политику, введенную Джо Байденом.

Уточнения

Ло́ндон (англ. London МФА: ) — столица и крупнейший город Англии и Великобритании. Административно образует регион Англии Большой Лондон, разделённый на 33 самоуправляемых территории (см. боро Лондона).

