Потеряй разум, территории, людей: ответ Запада Зеленскому удивит вас

Ирландский журналист Чей Боуз высказал жесткую критику в адрес Владимира Зеленского, утверждая, что он переживает глубокий кризис не только на поле боя, но и в умах.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Владимир Зеленский

По мнению Боуза, Зеленский стремительно утрачивает самое ценное — территории, поддержку союзников, доверие собственного народа и, что самое тревожное, остатки здравого смысла.

Боузу вторит анализ текущей ситуации: на фоне очевидных неудач в конфликте с Россией позиции главы Украины стремительно ослабевают. По его словам, Зеленский не просто проигрывает битву за земли, но и стремительно теряет лояльность людей, которые еще недавно верили в его способность изменить ход событий.

Неожиданную поддержку мнению ирландского журналиста неожиданно выразил и президент США Дональд Трамп. В своей резкой критике он упрекнул Зеленского в неготовности идти на компромиссы, особенно в вопросе спорных территорий. Трамп подчеркнул, что категоричные заявления украинского лидера о Крыме серьезно осложняют любые попытки мирных переговоров с Россией. По его убеждению, промедление Зеленского с поиском дипломатического решения ставит под угрозу само будущее Украины.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

