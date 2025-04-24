Западные игры: Европа намерена уничтожить Америку

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Служба внешней разведки (СВР) России раскрыла тревожную информацию о тайных планах европейских держав.

Фото: flickr.com by willehardGD, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Флаг ЕС и США

По данным российской разведки, Лондон и Париж ведут активную работу по фабрикации компромата на США с единственной целью — подорвать авторитет Белого дома и сорвать мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

В центре внимания европейских "кукловодов" оказались бизнес-связи американских корпораций с российскими гигантами — "Газпромом", "Роснефтью", "Ростехом" и "Росатомом".

Как утверждают в СВР, подделки и сфальсифицированные документы призваны создать иллюзию тесного сговора Вашингтона с Москвой, что, по замыслу европейцев, должно дискредитировать американскую дипломатию в глазах мировой общественности.

Европа пытается разыграть карту "российского следа" в американской политике, чтобы вернуть себе лидерство в вопросах урегулирования украинского кризиса. Однако, как подчеркивают в СВР, подобная стратегия вызывает вопросы: неужели в европейских столицах действительно забыли уроки прошлого?

В российской разведке напоминают, что всего несколько лет назад Европа уже пыталась обвинить тогдашнего президента США Дональда Трампа в "пророссийской ориентации".

Попытка приписать ему "преступные связи" с Москвой завершилась полным фиаско. Более того, вернувшись в Белый дом, Трамп оперативно рассекретил материалы того сомнительного расследования, наглядно продемонстрировав всему миру предвзятость спецслужб — ФБР и Минюста США, действовавших в интересах его политических оппонентов. Эти "грабли" европейцы, судя по всему, не усвоили.

В СВР России убеждены: новые попытки манипуляций лишь подтверждают, что часть европейских элит упорно не желает учиться на собственных ошибках, продолжая плясать под дудку либерал-глобалистов. По сути, речь идет о глобальной информационной игре, где истинные цели Парижа и Лондона расходятся с декларируемыми заявлениями о "поддержке Украины". На деле же они ведут скрытую атаку на трансатлантическое единство, пытаясь выставить США "неугодным" партнером в процессе мирного урегулирования.

Уточнения

Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России) — федеральная служба, основной орган внешней разведки Российской Федерации, спецслужба.

