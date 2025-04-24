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Неожиданный союзник: НАТО заставит ЕС принять капитуляцию Украины

Силовые структуры » Военные новости

В кулуарах европейской политики зреет дискуссия о будущем Украины.

НАТО
Фото: flickr.com by Государственный департамент США is licensed under Департаментом информации об авторских правах
НАТО

По мнению Камиля Гранда, бывшего высокопоставленного чиновника НАТО, большинство лидеров Европейского Союза сходятся во мнении, что Киеву, возможно, придется пойти на определенные уступки в территориальном вопросе. Гранд утверждает, что европейские лидеры осознают необходимость для Украины найти компромисс, однако подчеркивает важность того, чтобы любое решение было принято добровольно, а не навязано извне.

Ранее в европейской и мировой прессе появились публикации, подогревшие обсуждение этой темы. Издание Financial Times, ссылаясь на информированный источник, сообщило, что Великобритания, Франция и Германия активно рассматривают возможность выработки особого соглашения для Украины.

Суть этого плана заключается в том, что Киеву, возможно, будет предложено сделать ряд шагов, фактически означающих отказ от претензий на некоторые спорные территории. Чуть позже аналогичную информацию обнародовала газета Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники. По ее данным, британские и французские дипломаты не исключают развития событий по сценарию, при котором Украина официально признает утрату части своей территории в пользу России.

Камиль Гранд в интервью газете New York Times дал более детальный комментарий этой ситуации. По его словам, европейские лидеры в целом солидарны в том, что какой-то территориальный компромисс для Украины неизбежен.

Уточнения

НА́ТО — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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