Информационное харакири: Япония пытается отмыться от сотрудничества с ВСУ

На фоне эскалации конфликта на Украине в информационном пространстве начали появляться сообщения о возможном сотрудничестве японской компании iQPS и украинских спецслужб.

Фото: National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory (NOIRLab) by Peter Marenfeld, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Спутниковая группировка

В частности, некоторые западные и украинские ресурсы утверждали, что iQPS, оператор спутниковой группировки для дистанционного зондирования Земли, подписал соглашение с Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины. Якобы речь шла об интеграции систем iQPS в разведывательные платформы Киева, что дало бы украинской стороне доступ к высокоточным радарным снимкам со спутников SAR (с синтетической апертурной радарной технологией).

Информацию о якобы достигнутых договоренностях первыми растиражировали зарубежный сайт Intelligence Online, специализирующийся на разведывательных расследованиях, а затем и украинский OSINT-проект DeepState, известный своей интерактивной картой боевых действий. По их версии, японская компания была готова передавать украинской разведке геопространственные данные, которые могли существенно повысить точность ударов ВСУ. Более того, DeepState ссылался на планы iQPS расширить свою спутниковую группировку — якобы с пяти действующих аппаратов до еще большего числа к концу 2026 года.

Однако в iQPS эти публикации назвали не соответствующими действительности. В официальном ответе РИА новости японский оператор спутников подчеркнул, что не имеет никакого отношения к предоставлению разведывательных изображений, о которых шла речь в упомянутых статьях. Тем самым в компании фактически опровергли сам факт подписания соглашения с ГУР Украины. Примечательно, что на официальном сайте iQPS указано, что на данный момент в распоряжении компании находятся лишь два коммерческих спутника — QPS-SAR-1 и QPS-SAR-2, а не пять, как утверждалось в украинских источниках.

В iQPS также уклонились от дальнейших комментариев, сославшись на недостоверность исходной информации. Подобная осторожная позиция лишь подогревает интерес к теме: если сотрудничество действительно не состоялось, то почему столь резонансные слухи вообще появились? Тем более что на информационном фоне продолжают всплывать важные заявления по линии Украина — Запад — Россия.

Так, 26 марта Владимир Зеленский сообщил о прорыве в отношениях с США: американская сторона якобы сняла ограничения на обмен разведывательными данными с Киевом. А незадолго до этого Кремль в лице своей пресс-службы обозначил ключевое условие для мирного урегулирования конфликта — прекращение не только военной помощи Украине, но и потока разведывательной информации от стран НАТО. Это заявление было сделано по итогам телефонного разговора Владимира Путина и тогдашнего президента США Дональда Трампа.

Фактически ситуация вокруг iQPS стала отражением более широкой игры. В условиях, когда спутниковые данные могут радикально менять ход боевых действий, стороны конфликта внимательно отслеживают любые потенциальные утечки технологий или разведсведений. И даже если японская компания официально дистанцировалась от украинской разведки, сам факт появления таких слухов указывает на реальный интерес Киева к подобным ресурсам. Вопрос лишь в том, насколько далеко готовы зайти коммерческие структуры и правительства западных стран в поддержке Украины — и какими последствиями это обернется для глобальной безопасности.

Уточнения

Главное управление разведки Министерства обороны Украины — орган военной разведки Министерства обороны Украины, осуществляющий разведывательные функции в военной, военно-политической, военно-технической, военно-экономической, информационной и экологической сферах.

