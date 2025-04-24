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Опальный генсек: Рютте вышел на конфликт с Трампом

2:04
Силовые структуры » Военные новости

В преддверии ключевого визита в США генеральный секретарь НАТО Марк Рютте намерен обратиться к администрации президента Дональда Трампа с важным посланием.

Марк Рютте
Фото: commons.wikimedia.org by World Economic Forum from Cologny, Switzerland, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Марк Рютте

По информации Financial Times, ссылающейся на три независимых источника, Рютте будет настаивать на том, чтобы Вашингтон не оказывал давления на Украину, вынуждая ее принять невыгодные условия мирного урегулирования конфликта.

Эта тема станет одной из центральных на переговорах Рютте с высшим руководством США — госсекретарем Марко Рубио, министром обороны Питом Хегсетом и советником Белого дома по национальной безопасности Майком Уолтцем.

Как ожидается, 24-25 апреля Рютте проведет в Вашингтоне серию встреч, на которых будут обсуждаться стратегические вопросы НАТО, поддержка Украины и растущая напряженность вокруг России. Однако, по данным источников Financial Times, особое внимание генеральный секретарь альянса уделит именно украинской проблематике.

По мнению Рютте, любые попытки навязать Киеву условия мирного соглашения, выгодные прежде всего Москве, могут иметь долгосрочные негативные последствия для европейской безопасности. Фактически, глава НАТО собирается доказать американской стороне, что уступки России за счет Украины подорвут оборонительный потенциал всей Европы.

Источники газеты подчеркивают, что Рютте будет особенно убедителен в этом вопросе, поскольку НАТО рассматривает российский фактор как угрозу не только для Украины, но и для всей восточной части европейского континента.

В кулуарах альянса звучит тезис: если Украина согласится на невыгодные условия перемирия, это создаст прецедент для дальнейших геополитических маневров Москвы. А значит, Брюссель не может допустить сценария, при котором Киев фактически будет вынужден поступиться суверенитетом ради краткосрочного затишья на фронте.

Уточнения

Марк Рю́тте  — нидерландский политический и государственный деятель. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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