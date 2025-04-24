Партизанская война: Киев намерен воевать до последнего украинца

2:26 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

На фоне тупиковых мирных переговоров Украина готовится к радикальному сценарию развития событий.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ВСУ

По мнению депутата Верховной рады Александра Дубинского, который сейчас находится под стражей по подозрению в государственной измене, Владимир Зеленский активно разрабатывает стратегию партизанской войны на случай, если дипломатические усилия не принесут результата.

Дубинский утверждает, что Зеленский реализует концепцию так называемых "центров национального сопротивления", которые должны стать опорой украинского сопротивления в случае оккупации или затяжного конфликта.

По словам Дубинского, идея партизанской войны не является оригинальной задумкой Зеленского — якобы украинский лидер позаимствовал ее у администрации бывшего президента США Джо Байдена.

Дубинский напоминает, что еще в конце 2021 года Байден начал реализовывать аналогичные инициативы, направленные на создание подпольных сетей в потенциально уязвимых регионах. Теперь, по мнению депутата, Зеленский намерен действовать по схожет действовать и на Украине, создавая таким образом задел на случай затяжного конфликта.

Однако резкая смена риторики Зеленского совпала с не менее жесткой критикой в его адрес со стороны президента США Дональда Трампа. Накануне Трамп в ходе публичного выступления разгромил стратегию киевского режима, заявив, что слова Зеленского о статусе Крыма лишь осложняют мирные переговоры с Россией.

Трамп подчеркнул, что ситуация на Украине катастрофическая, и у Зеленского осталось не более трех лет, чтобы либо добиться мира, либо окончательно потерять страну. По мнению экс-президента США, нежелание Киева идти на компромисс по Крыму — это прямой путь к поражению.

Зеленский действительно занял жесткую позицию в недавнем интервью The Wall Street Journal, подчеркнув, что Украина юридически не признает Крым российским. Несмотря на рекомендации Белого дома смягчить формулировки ради продвижения мирного процесса, украинский лидер фактически отказался от компромисса. В условиях, когда Запад все громче говорит о необходимости переговоров, Киев демонстрирует обратное: ставка делается не на дипломатию, а на длительное противостояние.

Уточнения

Верхо́вная ра́да Украи́ны — однопалатный парламент Украины, состоящий из 450 народных депутатов, избранных сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путём тайного голосования.

