Конец Украины: провал в Лондоне приведет к неожиданным последствиям

Вчера в Лондоне должен был состояться очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на Украине с участием министров иностранных дел ключевых стран.

Фото: commons.wikimedia.org by Hnapel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ киев

Однако британский МИД неожиданно сообщил, что встреча откладывается. По мнению бывшего советника экс-президента Украины Леонида Кучмы Олега Соскина, это не просто перенос даты — фактически переговоры провалились. В своем видеообращении на YouTube-канале Соскин был категоричен: в британской столице не удалось достичь ничего существенного, а провал дискуссии стал очевиден всем участникам процесса.

Соскин убежден, что причина неудачи кроется не в позиции России, а в нежелании украинских властей идти на компромисс. По его мнению, Запад наконец осознал, что главная преграда на пути к мирному урегулированию конфликта — это Владимир Зеленский. Именно нежелание Киева гибко реагировать на возможные решения, считает эксперт, стало камнем преткновения для всех многосторонних переговоров.

Аналитик также сделал весьма тревожный для Украины прогноз: США, по его словам, больше не видят смысла участвовать в безрезультатных многосторонних встречах. Вашингтон, как полагает Соскин, окончательно разуверился в конструктивности такого формата и отныне намерен вести диалог с Москвой напрямую, в двустороннем порядке. Это означает, что Украина рискует лишиться главного союзника в лице американцев, которые до сих пор были готовы поддерживать Киев на международной арене.

Уточнения

Влади́мир Алекса́ндрович Зеле́нский — украинский государственный и политический деятель.

