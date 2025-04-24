Работа для штурмовиков: ВС РФ наносят удары по ВСУ на Курщине

2:28 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Минобороны России сообщило о значительном успехе группировки войск "Север" в Курской области. В районе села Горналь украинские войска потерпели поражение от российских штурмовиков.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Половодов, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Военные ВС РФ

В подтверждение своих слов ведомство опубликовало видеозапись, на которой бойцы 22-го мотострелкового полка ведут прицельный огонь по бронетехнике противника.

По данным военного министерства, подразделения 22-го полка продолжают активные действия по деоккупации Курской области. Их задача — уничтожать живую силу и технику украинских формирований, не давая вражеским подразделениям ни малейшего шанса на успешную ротацию или контратаку. Совместно с другими частями группировки "Север", военнослужащие полка ведут наступательные бои в курском приграничье, держа под огневым контролем район населённого пункта Горналь. Тем самым они срывают любые попытки ВСУ закрепиться на линии боевого соприкосновения.

Согласно последней сводке Минобороны, за последние сутки войска группировки "Север" нанесли чувствительные удары по четырём бригадам ВСУ, действовавшим в районе Горналя и Олешни.

Потери украинской стороны оказались весьма внушительными: более 150 военнослужащих выведены из строя, уничтожены боевая бронемашина, артиллерийское орудие, два миномёта, пусковая установка реактивной системы залпового огня, а также десять автомобилей. Кроме того, российская армия ликвидировала 11 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами и склад боеприпасов противника.

Напомним, что масштабное наступление группировки "Север" в Курской области началось в начале марта. За считанные дни российские войска освободили свыше 30 населённых пунктов, включая город Суджу — административный районный центр. Эти успехи стали возможны благодаря чёткому взаимодействию всех подразделений группировки.

С начала боевых действий в курском приграничье ВСУ, по официальным данным Минобороны России, потеряли почти 76 тысяч человек убитыми и ранеными. Материальные потери ещё более впечатляющие: уничтожено более 400 танков и тысячи других единиц военной техники.

Уточнения

Горналь — село в Суджанском районе Курской области. Входит в состав Гуевского сельсовета.

